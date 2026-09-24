Πριν από 32 χρόνια, έξι φίλοι από τη Νέα Υόρκη έμπαιναν για πρώτη φορά στις ζωές εκατομμυρίων τηλεθεατών. Το Friends έκανε πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 και ολοκληρώθηκε μετά από 10 σεζόν, στις 6 Μαΐου 2004. Παρότι έχουν περάσει περισσότερες από δύο δεκαετίες από το φινάλε, οι σχέσεις των πρωταγωνιστών εκτός οθόνης παραμένουν ζωντανές.

Η Jennifer Aniston, η Courteney Cox, η Lisa Kudrow, ο David Schwimmer και ο Matt LeBlanc συνεχίζουν να συναντιούνται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, όπως αναφέρει το People, ενώ οι επανασυνδέσεις τους γίνονται πλέον χωρίς τον Matthew Perry, ο οποίος πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Η Courteney και τα μαλλιά… «Rachel»

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Courteney Cox και η Jennifer Aniston συνεργάστηκαν σε ένα βίντεο για τη LolaVie, με την Aniston να περιποιείται τα μαλλιά της φίλης της χρησιμοποιώντας προϊόντα από τη σειρά της.

Το αστέρι της Courteney

Στην τελετή για το αστέρι της Cox στο Hollywood Walk of Fame, το 2023, η Aniston και η Kudrow βρέθηκαν στο πλευρό της. Η Aniston είπε ότι το να είσαι φίλη με την Courteney σημαίνει ουσιαστικά να είσαι οικογένειά της, ενώ η Kudrow δήλωσε πόσο περήφανη είναι για εκείνη.

«Friends Forever»

Τον Απρίλιο του 2022, Aniston και Cox εμφανίστηκαν μαζί φορώντας μπλουζάκια «Friends Forever». Η φράση παρέπεμπε στο τέλος της σειράς, όταν και οι έξι φίλοι άφησαν τα κλειδιά τους από το διαμέρισμα της Monica και του Chandler. Η ανάρτηση έγινε και για την υποστήριξη των Americares και EBMRF.

Η βραδιά της Kudrow και του Schwimmer

Οι Lisa Kudrow και David Schwimmer συναντήθηκαν για να παρακολουθήσουν μαζί το πολυαναμενόμενο reunion του Friends τον Μάιο του 2021. Η Aniston και η Cox σχολίασαν τη φωτογραφία τους με τρυφερά μηνύματα.

Aniston και Cox… στο μπιλιάρδο

Οι δύο φίλες έδειξαν την ανταγωνιστική τους πλευρά σε μια παρτίδα μπιλιάρδου, με την Cox να αποδεικνύεται γρήγορα ιδιαίτερα καλή και την Aniston να προσπαθεί να την ανταγωνιστεί.

«Τα κορίτσια απέναντι»

Τον Ιανουάριο του 2020, η Aniston, η Cox και η Kudrow βρέθηκαν για ένα κοινό γεύμα. «Γεια από τα κορίτσια απέναντι», έγραψε η Aniston, ενώ η Kudrow χαρακτήρισε τη βραδιά «ευτυχία».

Όλες μαζί για την Aniston

Το 2019, η Cox και η Kudrow παρουσίασαν στην Aniston το Artists Inspiration Award στο Beverly Hills. Η εμφάνισή τους αποτέλεσε ακόμη μία δημόσια επιβεβαίωση της φιλίας τους.

Γιορτάζοντας την Courteney

Στα 55α γενέθλια της Cox, Aniston και Kudrow βρέθηκαν ξανά μαζί της. «Πόσο τυχερή είμαι που γιορτάζω τα γενέθλιά μου με αυτές τις δύο; Τις αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε η Cox.

Η βραδιά των πρωταγωνιστριών

Οι Cox, Aniston και Kudrow έχουν συνεχίσει να κάνουν συχνά βραδιές μόνο για τις τρεις τους, με το σπίτι της Cox να λειτουργεί συχνά ως σημείο συνάντησης, όπως συνέβαινε στη σειρά με το διαμέρισμα της Monica.

Η συνάντηση με το The Big Bang Theory

Τον Ιανουάριο του 2016, οι Schwimmer, LeBlanc, Aniston, Cox και Kudrow συναντήθηκαν με το καστ του The Big Bang Theory σε αφιέρωμα στον σκηνοθέτη James Burrows, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει επεισόδια και των δύο σειρών.

Η Lisa Kudrow έχει παραδεχθεί ότι η φιλία μεταξύ των έξι πρωταγωνιστών χρειάστηκε προσπάθεια. Όμως, 32 χρόνια μετά την πρεμιέρα του Friends, αυτές οι επανασυνδέσεις δείχνουν ότι η σχέση που δημιουργήθηκε στα γυρίσματα δεν έμεινε μόνο στη μυθοπλασία.