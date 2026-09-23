Ο Λιβάι ΜακΚόναχι φαίνεται πως ακολουθεί τα βήματα των διάσημων γονιών του, καθώς έκανε το πρώτο του μεγάλο βήμα στον χώρο της μόδας, περπατώντας στην πασαρέλα του «Vogue World: Milano».

Ο 18χρονος γιος του βραβευμένου ηθοποιού Μάθιου ΜακΚόναχι και της Βραζιλιάνας σχεδιάστριας και μοντέλου Καμίλα Άλβες εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση στη μεγάλη διοργάνωση μόδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Galleria Vittorio Emanuele II, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Matthew McConaughey's nepo baby son Levi, 18, exudes confidence as he makes his catwalk debut at Vogue World: Milan https://t.co/NFh6Z6sFs3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 23, 2026

Ο νεαρός επέλεξε για την εμφάνισή του ένα κομψό γκρι tweed κοστούμι του οίκου Prada, με σακάκι σε διπλή σειρά κουμπιών. Το σύνολό του ολοκλήρωσε με ένα απλό μακρυμάνικο μπλουζάκι σε μπεζ απόχρωση και μαύρα γυαλιστερά loafers.

Με τα σγουρά καστανά μαλλιά του και τη χαρακτηριστική του άνεση μπροστά στο κοινό, ο Λιβάι κέρδισε τα βλέμματα, ζητώντας μάλιστα από τους θεατές να τον χειροκροτήσουν. Κατά τη διάρκεια της πασαρέλας δεν περιορίστηκε σε ένα απλό περπάτημα, αλλά έδωσε τη δική του ενέργεια στην εμφάνιση, κάνοντας μια πιο θεατρική κίνηση με τα χέρια ανοιχτά και το σώμα του προς τα πίσω, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Από την οικογένεια ΜακΚόναχι στον κόσμο της μόδας

Ο Λιβάι έχει δείξει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον του για τη μόδα, ακολουθώντας σε αυτό το κομμάτι τη μητέρα του, Καμίλα Άλβες. Τον Ιούνιο του 2025 είχε βρεθεί επίσης στην επίδειξη του οίκου Dior στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Παράλληλα, παραμένει κοντά στην οικογένειά του και στις επαγγελματικές δραστηριότητες του πατέρα του. Τον Σεπτέμβριο εμφανίστηκε μαζί με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, τη μητέρα του και την αδελφή του, Βίντα, στην πρεμιέρα της σειράς «Brothers» του Apple TV στο Λος Άντζελες.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι και η Καμίλα Άλβες παντρεύτηκαν το 2012 στο σπίτι τους στο Όστιν του Τέξας και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον Λιβάι, τη 16χρονη Βίντα και τον 13χρονο Λίβινγκστον.

Η μεγάλη βραδιά του Vogue World στο Μιλάνο

Η φετινή διοργάνωση «Vogue World» πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, με κεντρικό θέμα την «τεχνική δημιουργία και την ανθρώπινη πινελιά» στην εποχή της τεχνολογίας. Η παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue, Άννα Γουίντουρ, αναφέρθηκε στη σημασία της πόλης, τονίζοντας πως το Μιλάνο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για τη χειροτεχνία, την τέχνη και τη δημιουργικότητα.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» μεγάλα ονόματα της μόδας και του θεάματος, μεταξύ των οποίων η Τζένιφερ Λόπεζ, η Πάμελα Άντερσον, η Τζίτζι Χαντίντ και η Χάιντι Κλουμ.

Η εμφάνιση του Λίβαϊ ΜακΚόναχι αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, σηματοδοτώντας την πρώτη του παρουσία σε μια τόσο μεγάλη διεθνή σκηνή μόδας.