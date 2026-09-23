Η μεγάλη βραδιά της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ πλησιάζει και η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται στις τελευταίες προετοιμασίες για τη συναυλία που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Η ίδια θέλησε να δώσει μια μικρή γεύση στους θαυμαστές της από την προετοιμασία, δημοσιεύοντας την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου φωτογραφίες και βίντεο από τις πρόβες μέσα από τα social media.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανέβασε στα Instagram stories της, η Άννα Βίσση εμφανίζεται με casual εμφάνιση, φορώντας μαύρο φούτερ, παντελόνι και καπέλο, ενώ στέκεται με την πλάτη στον φακό. Μπροστά της φαίνεται ο ουρανός την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Σε άλλη φωτογραφία από τις προετοιμασίες ξεχωρίζουν τα φωτεινά βραχιολάκια με την ένδειξη «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ», τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό σκηνικό κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Η συμμετοχή της Orianthi και οι τελευταίες λεπτομέρειες

Στη μεγάλη συναυλία αναμένεται να εμφανιστεί και η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, η οποία έχει στο παρελθόν επιλεγεί για συνεργασία με τον Μάικλ Τζάκσον.

Η μουσικός εξέφρασε τη χαρά της για τη συμμετοχή της στη βραδιά, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, γράφοντας στη λεζάντα: «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ».

Όσο πλησιάζει η ημερομηνία της συναυλίας, οι διοργανωτές έχουν ενημερώσει το κοινό για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει πριν φτάσει στο ΟΑΚΑ. Ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέλαβε μέσα από βίντεο στα social media να εξηγήσει στους θεατές τις οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση και την είσοδό τους στον χώρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι πύλες του ΟΑΚΑ ανοίγουν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00 και η συναυλία της Άννας Βίσση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00. Οι θεατές καλούνται να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να φτάσουν εγκαίρως στον χώρο και να έχουν μαζί τους το εισιτήριό τους, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Παράλληλα, θα πρέπει να ακολουθούν τη σήμανση που αντιστοιχεί στην κατηγορία του εισιτηρίου τους.

Στον χώρο της συναυλίας δεν θα επιτρέπεται η είσοδος με μεγάλες τσάντες και σακίδια, επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμό βιντεοσκόπησης, επικίνδυνα ή αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, drones, μεγάλες ομπρέλες, φορητά καθίσματα, γυάλινα ή μεταλλικά αντικείμενα, πανό με κοντάρια, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.