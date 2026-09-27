Η Μεγκ Ράιαν έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον γιο της, Τζακ Κουέιντ, κλέβοντας τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της βραδιάς εγκαινίων του Narrative Art Museum στο Λος Άντζελες.

Η 64χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενη στο πλευρό του 34χρονου γιου της, ο οποίος ακολουθεί τα δικά του βήματα στον χώρο της υποκριτικής. Ο Τζακ Κουέιντ εμφανίστηκε με ένα γκρι κοστούμι και απέδειξε πως έχει δημιουργήσει τη δική του παρουσία στο Χόλιγουντ, έχοντας συμμετάσχει σε ταινίες και σειρές όπως το «The Hunger Games», το «Oppenheimer» και το «The Boys», όπως σημειώνει η Daily Mail.

Meg Ryan, 64, beams as she makes rare red carpet appearance with son Jack Quaid… 25 years after bitter split from his dad Dennis https://t.co/WU1WmFok75 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 22, 2026

Ο γάμος με τον Ντένις Κουέιντ και το διαζύγιο που απασχόλησε τα media λόγω του Ράσελ Κρόου

Η Μεγκ Ράιαν και ο Ντένις Κουέιντ γνωρίστηκαν μέσα από τη δουλειά τους και παντρεύτηκαν το 1991. Ο γάμος αυτός ήταν ο πρώτος και μοναδικός γάμος της Μεγκ Ράιαν. Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, Τζακ, το 1992, όμως έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία μαζί ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 2000. Το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε το 2001.

Ο χωρισμός τους είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς συνέπεσε με την περίοδο που η Μεγκ Ράιαν είχε συνδεθεί ερωτικά με τον συμπρωταγωνιστή της, Ράσελ Κρόου, στην ταινία «Proof of Life». Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της συγκεκριμένης ταινίας και η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς εκείνη την περίοδο η Μεγκ Ράιαν βρισκόταν ακόμη σε γάμο με τον Ντένις Κουέιντ, ο οποίος όμως ήδη περνούσε κρίση.

Η σχέση της με τον Ράσελ Κρόου κράτησε λιγότερο από έναν χρόνο, αλλά είχε τεράστια δημοσιότητα και ουσιαστικά σημάδεψε την εικόνα της Μεγκ Ράιαν στα media, καθώς από το «χρυσό κορίτσι των ρομαντικών κομεντί» μετατράπηκε σε πρωταγωνίστρια ενός χολιγουντιανού σκανδάλου. Η ίδια, ωστόσο, είχε υποστηρίξει ότι ο Ράσελ Κρόου δεν ήταν η αιτία που τελείωσε ο γάμος της με τον Ντένις Κουέιντ.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε εξηγήσει πως η σχέση τους είχε ήδη αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα και πως ο γάμος τους είχε ουσιαστικά διαλυθεί πριν η υπόθεση γίνει θέμα στα πρωτοσέλιδα. «Ο Ράσελ δεν διέλυσε τον γάμο», είχε δηλώσει, επισημαίνοντας πως η σχέση με τον Κρόου απλώς συνέπεσε με το τέλος μιας ήδη δύσκολης περιόδου.

Χρόνια αργότερα, η Μεγκ Ράιαν αποκάλυψε, επίσης, ότι υπήρχαν προβλήματα στη σχέση της με τον Ντένις Κουέιντ πολύ πριν από εκείνη την περίοδο, αναφέροντας ότι ο γάμος τους είχε πληγωθεί από δυσκολίες και ζητήματα εμπιστοσύνης.

Η νέα γενιά της οικογένειας Ράιαν – Κουέιντ

Ο Τζακ Κουέιντ έχει μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι μεγάλωσε με δύο διάσημους γονείς και ότι αυτό του άνοιξε κάποιες πόρτες στη βιομηχανία του θεάματος. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί πως θεωρεί τον εαυτό του προνομιούχο, αλλά υποστηρίζει ότι προσπαθεί καθημερινά να αποδείξει την αξία του μέσα από τη δουλειά του. Η μητέρα του, από την πλευρά της, έχει υπερασπιστεί το ταλέντο και την προσπάθειά του, τονίζοντας πως η επιτυχία του δεν οφείλεται μόνο στο όνομά του.

Εκτός από τον Τζακ, η Μεγκ Ράιαν έχει και μία κόρη, την Ντέιζι Τρου, την οποία υιοθέτησε από την Κίνα το 2006.

Όσο για τον Ντένις Κουέιντ, μετά το διαζύγιό του από τη Μεγκ Ράιαν, παντρεύτηκε ακόμα δύο φορές. Το 2004 παντρεύτηκε την Κίμπερλι Μπάφινγκτον, με την οποία απέκτησε δίδυμα παιδιά, ενώ μετά το διαζύγιό τους το 2018, ανέβηκε ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας το 2020 με τη Λόρα Σαβουά, η οποία είναι η τέταρτη σύζυγός του.

Κίμπερλι Μπάφινγκτον και Ντένις Κουέιντ

Ντένις Κουέιντ και Λόρα Σαβουά

Παρότι ο χωρισμός τους είχε αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα διαζύγια του Χόλιγουντ, η Μεγκ Ράιαν και ο Ντένις Κουέιντ έχουν πλέον αφήσει πίσω τους το παρελθόν. Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν ξανά μαζί για χάρη του γιου τους, Τζακ, στον γάμο του με την Κλόντια Ντούμιτ στην Αυστραλία, μια στιγμή που επιβεβαίωσε ότι η σχέση τους έχει περάσει σε μια νέα φάση, μακριά από τις εντάσεις του παρελθόντος.