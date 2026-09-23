Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μίλησε για πρώτη φορά για την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, αποκαλύπτοντας πως όλα εξελίχθηκαν ομαλά.

Ο ίδιος είχε μοιραστεί στα social media μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο της νοσηλείας του. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ανέφερε πως αρκετοί έσπευσαν να σχολιάσουν χωρίς πρώτα να γνωρίζουν τι πραγματικά είχε συμβεί.

Όπως εξήγησε, η επέμβαση δεν είχε σχέση με αισθητική αλλαγή, αλλά έγινε μετά από σύσταση γιατρού. Ο ίδιος ανέφερε πως το αυξημένο βάρος του είχε αρχίσει να επηρεάζει την υγεία του και γι’ αυτό αποφάσισε να προχωρήσει στο χειρουργείο. «Ένιωθα ότι είχα πάρει αρκετό βάρος και καθαρά για λόγους υγείας έκανα το χειρουργείο. Μπήκα σε έναν κύκλο εξετάσεων και είδαμε ότι ήταν υψηλές οι τιμές, οπότε αποφάσισα να κάνω το γαστρικό bypass», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν με ρώτησαν καν στα social media τι έκανα. Τοποθετήθηκαν κατευθείαν. Σταματήστε πια! Δηλαδή φτάνει. Δεν θα το ξεχάσω το πρώτο σχόλιο που διάβασα “έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου; Επιτέλους! Το κατάλαβε”. Είχα αρχικά είχα φτάσει 120 κιλά να σου πω. Για να καταλάβετε τώρα έχουν περάσει μόλις δέκα μέρες από το χειρουργείο και έχω χάσει δέκα κιλά».