Η μουσική φαίνεται πως συνεχίζει να αποτελεί κομμάτι της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ένας νεαρός συγγενής του τραγουδιστή κατάφερε να συγκινήσει το κοινό με τη φωνή του.

Ο λόγος για τον 14χρονο Βασίλη Ζιώγα, γιο του πρώτου ξαδέλφου του αείμνηστου καλλιτέχνη, ο οποίος θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δικό του τρόπο, μέσα από ένα τραγούδι.

Ο νεαρός, που αγαπά τη μουσική και ήδη μαθαίνει δίπλα στον δάσκαλό του, ερμήνευσε το «Ώρες Μικρές» λίγες ημέρες μετά την απώλεια του τραγουδιστή. Η ερμηνεία του μοιράστηκε στα social media με τη λεζάντα «το DNA συνεχίζεται» και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε viral.

«Ήταν ένας τρόπος να τον αποχαιρετήσω»

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το βίντεο ξεπέρασε τις 70.000 προβολές, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να αφήσουν συγκινητικά σχόλια για την προσπάθειά του.

Μιλώντας στην εκπομπή του Alpha , ο Βασίλης Ζιώγας εξήγησε πως η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού ήταν ένας τρόπος για να εκφράσει τα συναισθήματά του και να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. «Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω. Είπα το τραγούδι όπως έπρεπε να το πω γιατί είναι και η συγγένεια. Ανεβάζει πολλά βίντεο ο δάσκαλος, λέω θα πάει 100 like, δεν το περίμενα όλο αυτό», είπε ο Βασίλης Ζιώγας.

Για τον Βασίλη μίλησε και ο καθηγητής του, σημειώνοντας: «Μου είχαν πει οι γονείς του ότι είναι ανιψιός του Μαζωνάκη, το κατάλαβα από τα γυρίσματα της φωνής ότι έχει ένα ωραίο DNA».