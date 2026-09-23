Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Oυίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, βρέθηκαν χθες στο γκρι χαλί του κινηματογράφου Odeon Luxe στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Digger».

Το βασιλικό ζεύγος συνόδευσαν ο πρωταγωνιστής Τομ Κρουζ και ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου. Η εκδήλωση ήταν μια βασιλική επανένωση για τον Τομ Κρουζ, ο οποίος είχε συναντηθεί ξανά με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ τον Μάιο του 2022, στην πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick». Σύμφωνα με το περιοδικό People, η παραγωγή της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα ιστορικά Pinewood Studios του Iver Heath.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση με μαύρο βελούδινο σακάκι και παπιγιόν, ενώ η πριγκίπισσα Κέιτ έκλεψε τις εντυπώσεις, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή μάξι δημιουργία από μωβ μετάξι και σιφόν.

Το φόρεμα με λαιμόκοψη σε σχήμα V, διακριτική ουρά και ημιδιάφανες λεπτομέρειες, φέρει την υπογραφή της σχεδιάστριας Jenny Packham από τη συλλογή Φθινόπωρο 2016.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα κοσμήματα που ολοκλήρωναν την εμφάνισή της, σύμφωνα με το T&C. Φόρεσε το περιδέραιο Amethyst Sautoir, ένα σπάνιο κειμήλιο από τα βασιλικά θησαυροφυλάκια το οποίο αποτελείται από σειρές μαργαριταριών, διαμάντια και αμέθυστους, με ένα εντυπωσιακό μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς στο κέντρο.

Το ιστορικό κόσμημα, που μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής, προσφέρθηκε το 1923 ως γαμήλιο δώρο στη βασιλομήτορα Ελισάβετ από τη πεθερά της, βασίλισσα Αλεξάνδρα. Το ίδιο κόσμημα είχε φορέσει και η βασίλισσα Καμίλα το 2012 στην πρεμιέρα της ταινίας «Skyfall».

Επίσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επέλεξε τα κρεμαστά μαργαριταρένια σκουλαρίκια Collingwood από την προσωπική συλλογή της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Δίπλα στον Τομ Κρουζ, το παρών στην πρεμιέρα έδωσε το εντυπωσιακό πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας.

Λάμψη αστέρων στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Digger»

Το Λέστερ Σκουέρ Γκάρντενς του Λονδίνου μετατράπηκε την Τρίτη σε σημείο αναφοράς για τον κινηματογράφο, καθώς φιλοξένησε την παγκόσμια πρεμιέρα της μαύρης κωμωδίας «Digger», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου και με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου και Τομ Κρουζ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμού Royal Film Performance, παρουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, σύμφωνα με το Deadline. Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν στην ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Film & TV Charity του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος στηρίζει τους εργαζόμενους στον τομέα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Τζέσι Πλέμονς

Ο Κρουζ έφτασε στο σημείο αρκετά νωρίτερα φορώντας σμόκιν και γυαλιά ηλίου και πόζαρε μπροστά από το σκηνικό που είχε στηθεί για την ταινία, ενώ συνομίλησε με το κοινό. Με την άφιξη του πριγκιπικού ζεύγους ο Ινιάριτου συνόδευσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και ο Κρουζ την πριγκίπισσα Κέιτ, συστήνοντάς τους στα υπόλοιπα μέλη του καστ. Μεταξύ των συμπρωταγωνιστών που παρευρέθηκαν ήταν οι Σάντρα Χούλερ, Τζέσι Πλέμονς, Ριζ Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν και Μάικλ Στούλμπαργκ.

Τζον Γκούντμαν

Μάικλ Στούλμπαργκ

Στην ομιλία του ο χολιγουντιανός σταρ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Ουίλιαμ και την Κέιτ. «Θέλουμε απλώς να τους πούμε πόσο τους αγαπάμε και πόσο εκτιμάμε τη στήριξη που προσφέρουν στις τέχνες, τόσο στη χώρα όσο και παγκοσμίως» είπε.

Στη συνέχεια εξήρε τη συμβολή των παραγωγών Μέρι Πάρεντ και Μάικλ Σαρπ, πριν αναφερθεί στον Μεξικανό σκηνοθέτη: «Είσαι μοναδικός στο είδος σου και θαύμαζα τις παραγωγές σου από την πρώτη κιόλας ταινία. Το να έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου. Θα δείτε αυτόν τον χαρακτήρα και όσα δημιούργησε, εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε.

Ακολούθησε επί σκηνής ο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Όλοι γνωρίζουμε πόσο απίστευτος ηθοποιός είναι, αλλά για μένα το πιο εκπληκτικό ήταν το πόσο γενναιόδωρος είναι, καθώς και η θετική ενέργεια που έφερνε καθημερινά στα γυρίσματα. Ο ενθουσιασμός του είναι μεταδοτικός, σε σημείο που σε φέρνει σχεδόν σε αμηχανία», ανέφερε, προκαλώντας τα γέλια του Κρουζ. «Πιστεύω ότι μοιραζόταν την εμπειρία και το πάθος του μαζί μας κάθε μέρα, σε έναν πολύ απαιτητικό ρόλο όπου θα δείτε κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ κάποιον τόσο ικανό να ελέγχει κάθε σπιθαμή του σώματός του, τη φωνή του, τον τόνο, την ένταση, τις παύσεις, όλα με την ίδια ακρίβεια που επιδεικνύει όταν πηδάει από ένα αεροπλάνο γνωρίζοντας ότι ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κρίνει τη ζωή ή τον θάνατο» σημείωσε.

Η ταινία των Warner Bros/Legendary αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου.