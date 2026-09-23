Τη δική του τοποθέτηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ο Χρήστος Μενιδιάτης μέσα από το «Happy Day». Ο τραγουδιστής μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον συνάδελφό του, ενώ αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε βρεθεί στο ίδιο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Όλο τον κόσμο συγκλόνισε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος και δοτικός. Ίσως είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του αντίο, να γίνει αρχή για κάτι καλό, να σωθεί κόσμος», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί παλιά το ίδιο ιατρείο, καθώς ένας γνωστός του είχε μεσολαβήσει για να κλείσει το ραντεβού. «Είχα πάει σε αυτό το ιατρείο, σε αυτόν τον κύριο, ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει. Είχα κάποιο θέμα, το οποίο δεν ήταν τίποτα τελικά. Μάλιστα, ένας γνωστός μου μού έκλεισε το ραντεβού. Πήγα εκεί, μου έκανε μια εξέταση, δεν ξαναπήγα, αυτό ήταν όλο», δήλωσε ο Χρήστος Μενιδιάτης.