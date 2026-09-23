Ο Λόταρ Ματέους βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια του φετινού Oktoberfest στο Μόναχο, όπου εμφανίστηκε μαζί με τη 27χρονη σύντροφό του, Τερέζα Σόμερ.

Όπως σημειώνεται στην Daily Mail, ο 65χρονος θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου και η νεαρή σύντροφός του απόλαυσαν τις παραδοσιακές γιορτές στην μπυραρία Käfer Wiesn-Schänke, στην περιοχή Theresienwiese, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό στους φωτογράφους.

Football legend Lothar Matthaus, 65, parties at Oktoberfest with his 27-year-old girlfriend🥳 pic.twitter.com/DhSZmmOcsj — Daily Mail Sport (@MailSport) September 22, 2026

Η διαφορά ηλικίας τους, που φτάνει τα 38 χρόνια, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η Τερέζα Σόμερ είναι μικρότερη ακόμη και από τις δύο κόρες του Ματέους, την Αλίσα και τη Βιόλα.

Η σχέση τους και η ζωή του Ματέους μακριά από τα γήπεδα

Ο Λόταρ Ματέους και η Τερέζα Σόμερ φαίνεται πως είναι μαζί περίπου 18 μήνες, με την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους να γίνεται σε ταξίδι για σκι στην Αυστρία τον Απρίλιο της περασμένης χρονιάς.

Η προσωπική ζωή του πρώην αρχηγού της εθνικής Γερμανίας έχει απασχολήσει πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης, καθώς έχει παντρευτεί πέντε φορές στο παρελθόν. Ο πρώτος του γάμος ήταν με τη Σίλβια το 1981. Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, την Αλίσα το 1986 και τη Βιόλα το 1988, πριν χωρίσει το 1992. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε ο τρίτος του γιος, Λόρις, από τη σχέση του με το μοντέλο και παρουσιάστρια Λολίτα Μορένα. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1994, όμως χώρισαν το 1999.

Ακολούθησε ο γάμος του με τη Σέρβα επιχειρηματία μόδας Μαριγιάνα Τσόλιτς το 2003, ο οποίος ολοκληρώθηκε με διαζύγιο τέσσερα χρόνια αργότερα. Στη συνέχεια, ο Ματέους παντρεύτηκε το μοντέλο Κριστίνα Λιλιάνα Τσουντίνοβα το 2008, μετά από γνωριμία τους στο Oktoberfest του Μονάχου. Ο γάμος τους κράτησε λιγότερο από δύο χρόνια. Ο πέμπτος και τελευταίος γάμος του ήταν με την Αναστάζια Κλίμκο το 2014. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Μίλαν, πριν χωρίσουν το 2021.

«Δεν σκοπεύω να παντρευτώ ξανά»

Παρά το γεγονός ότι ο Λόταρ Ματέους έχει μια μακρά ιστορία γάμων και σχέσεων, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν έχει πρόθεση να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας. «Δεν σκοπεύω σε καμία περίπτωση να παντρευτώ ξανά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους.

Ο Ματέους και η Σόμερ είχαν επίσης εμφανιστεί μαζί στην απονομή της «Χρυσής Μπάλας», όταν ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναδείχθηκε νικητής, γεγονός που έκανε τη σχέση τους να γίνει ακόμη πιο γνωστή στο κοινό.

Παρά τα σχόλια για τη μεγάλη διαφορά ηλικίας τους, το ζευγάρι συνεχίζει να εμφανίζεται μαζί, με τον πρώην άσο της Μπάγερν Μονάχου να δηλώνει πως αυτή τη φορά επιλέγει να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα σχέδια ενός νέου γάμου.