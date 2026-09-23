Μια πιο προσωπική και απρόσμενη πλευρά της αποφάσισε να αποκαλύψει η Ρίτα Γουίλσον μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα από πρόσφατο ταξίδι της, η ηθοποιός και τραγουδίστρια ξεχώρισε με μια ιδιαίτερη φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται τόπλες, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο τατουάζ σε σχήμα σταυρού που καλύπτει μεγάλο μέρος της πλάτης της.

Η ίδια συνέδεσε τη δημοσίευση με την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Stranger With Age». Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «παράξενη με την ηλικία; Ποια; Εγώ; Το λατρεύω! Ποιος άλλος είναι πιο παράξενος όσο μεγαλώνει; Το τραγούδι “Stranger With Age” κυκλοφορεί παντού».