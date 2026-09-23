Μια ιδιαίτερη και άκρως εντυπωσιακή δημιουργία, που όμως προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, βρέθηκε στο επίκεντρο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου. Η Λι-Αν Πίνοκ εμφανίστηκε στην πασαρέλα της Ελληνίδας σχεδιάστριας μόδας, Δήμητρας Πέτσα (Di Petsa), φορώντας μια δημιουργία εμπνευσμένη από τον θηλασμό.

Η 34χρονη τραγουδίστρια και πρώην μέλος των Little Mix, η οποία είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, συμμετείχε στο show της Ελληνίδας σχεδιάστριας με έδρα το Λονδίνο, στο πλαίσιο της παρουσίασης της συλλογής για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Η εμφάνιση της Πίνοκ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς φορούσε ένα λευκό, ιδιαίτερο σύνολο από τη συλλογή «Holy Milk», με επίκεντρο ένα γλυπτικό σουτιέν εμπνευσμένο από τον θηλασμό. Το ρούχο διέθετε έναν ειδικό μηχανισμό, τον οποίο η τραγουδίστρια ενεργοποίησε στο φινάλε της επίδειξης, με αποτέλεσμα να εκτοξεύεται υγρό από το σουτιέν προς τα μοντέλα που βρίσκονταν γύρω της στην πασαρέλα., παραπέμποντας συμβολικά στη ροή του μητρικού γάλακτος.

«Ένιωσα πιο δυνατή από ποτέ»

Η σχεδιάστρια περιέγραψε τη δημιουργία ως ένα σχόλιο πάνω στη μητρότητα, το γυναικείο σώμα και τη φροντίδα, μεταφέροντας μια προσωπική και οικεία πράξη στον ιδιαίτερα σκηνοθετημένο κόσμο της μόδας.

Η ίδια η Πίνοκ φάνηκε να απολαμβάνει την εμφάνισή της, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ένιωσα πιο δυνατή από ποτέ» και ότι «όλο αυτό είχε κάτι το ιερό».

Η τραγουδίστρια είναι παντρεμένη με τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή, Αντρέ Γκρέι, και το ζευγάρι έχει ήδη δίδυμες κόρες, ηλικίας τεσσάρων ετών.

Οι αντιδράσεις

Το ιδιαίτερο fashion statement, ωστόσο, δεν άφησε όλους τους θεατές αδιάφορους. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκαν αρκετές αρνητικές αντιδράσεις, με ορισμένους χρήστες να εκφράζουν την αντίθεσή τους στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε ο θηλασμός μέσα από τη συγκεκριμένη δημιουργία.

«Ο θηλασμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής ενός παιδιού. Δεν πρέπει να σεξουαλικοποιείται», «Τι στο καλό είναι αυτό;», «Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω!», ήταν μερικά από τα σχόλια των χρηστών, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την παρουσίαση «αποκομμένη από την πραγματική εμπειρία των γυναικών».

Υπήρχαν, ωστόσο, και σχόλια που εστίαζαν περισσότερο στην προσπάθεια της δημιουργού να φέρει τη μητρότητα και τον θηλασμό στο επίκεντρο μιας επίδειξης μόδας.

Η αισθητική της σχεδιάστριας

Η δημιουργία εντάσσεται απόλυτα στην αισθητική της Di Petsa, του λονδρέζικου οίκου που ίδρυσε η Ελληνίδα σχεδιάστρια, Δήμητρα Πέτσα.

Κεντρικό στοιχείο της δουλειάς της είναι η σχέση ανάμεσα στη γυναικεία φύση, το νερό και το σώμα. Οι δημιουργίες της συχνά δίνουν την αίσθηση ότι είναι βρεγμένες ή ότι το ύφασμα «λιώνει» πάνω στο σώμα, δημιουργώντας μια εικόνα που κινείται ανάμεσα στη μόδα και την performance art.

Η σχεδιάστρια έχει παρουσιάσει αντίστοιχες δημιουργίες και στο παρελθόν. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο «Wetlook Breastfeeding Bride Corset», ένας μεταξωτός κορσές αξίας 1.500 δολαρίων, σχεδιασμένος με αποσπώμενο τμήμα που επιτρέπει την πρόσβαση στο στήθος.

Η συλλογή «Holy Milk» φαίνεται να συνεχίζει αυτή τη θεματική, χρησιμοποιώντας τη μητρότητα, τον θηλασμό και το νερό ως βασικά στοιχεία μιας αισθητικής που επιδιώκει να προκαλέσει συζήτηση γύρω από το γυναικείο σώμα και τον τρόπο με τον οποίο αυτό παρουσιάζεται στη μόδα, σύμφωνα με τη New York Post.