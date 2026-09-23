Ο Πιρς Μόργκαν ζήτησε να αποσυρθεί από τα βιβλιοπωλεία το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, μετά από ένα ιστορικό λάθος που, όπως υποστηρίζει, περιέχει το βιβλίο σχετικά με τον ρόλο του στην υπόθεση δημοσίευσης φωτογραφιών της αδικοχαμένης πριγκίπισσας.

Ο αδελφός της Νταϊάνα, Έρλ Σπένσερ, ζήτησε συγγνώμη από τον Πιρς Μόργκαν, καθώς στο βιβλίο του «Swan Song: Diana, My Sister» τον αναφέρει λανθασμένα ως εκδότη της εφημερίδας «Daily Mirror» την περίοδο που ο όμιλος Mirror Group δημοσίευσε ιδιαίτερα παρεμβατικές φωτογραφίες της πριγκίπισσας από το γυμναστήριο το 1993.

Η διαφωνία για την αναφορά στο βιβλίο

Μιλώντας στο BBC, ο Πιρς Μόργκαν δήλωσε ότι αποδέχεται τη συγγνώμη του Έρλ Σπένσερ, ωστόσο υποστήριξε ότι η επίμαχη αναφορά πρέπει να αφαιρεθεί από τις επόμενες εκδόσεις του βιβλίου.

«Οι δικηγόροι μου θα ζητήσουν να αφαιρεθούν οι προσβλητικές σελίδες από αυτό το βιβλίο. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα πολτοποιήσουν την πρώτη έκδοση, έτσι ας γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Earl Spencer should pull Diana book from shelves, Piers Morgan says https://t.co/2fUDKaBrV2 — BBC East (@BBCLookEast) September 22, 2026

Ο εκδοτικός οίκος Penguin, σύμφωνα με το BBC, αναμένεται να διορθώσει το συγκεκριμένο σημείο στις επόμενες εκδόσεις του βιβλίου.

Τι συνέβη με τις φωτογραφίες της Νταϊάνα

Οι φωτογραφίες της πριγκίπισσας Νταϊάνα που αναφέρονται στο βιβλίο δημοσιεύτηκαν από την εφημερίδα «Sunday Mirror» στις 7 Νοεμβρίου 1993. Εκείνη την περίοδο ο Πιρς Μόργκαν εργαζόταν στη «The Sun» και δεν ανέλαβε τη θέση του εκδότη της «Daily Mirror» μέχρι το 1995.

Στο βιβλίο του, ο Έρλ Σπένσερ περιγράφει μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Πιρς Μόργκαν μετά την απόφαση να μην παρευρεθεί στην κηδεία της Νταϊάνα και αναφέρει ότι ο παρουσιαστής ήταν ο άνθρωπος που, όπως πίστευε, είχε ευθύνη για τη δημοσίευση των φωτογραφιών.

Ο ίδιος ο Τσαρλς Σπένσερ παραδέχθηκε αργότερα ότι η υπόθεσή του ήταν λανθασμένη. «Ως ιστορικός, η ακρίβεια είναι σημαντική για τον Έρλ Σπένσερ. Ως εκ τούτου, επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η υπόθεσή του ήταν λανθασμένη. Ο Έρλ Σπένσερ ζητά συγγνώμη από τον κ. Μόργκαν για αυτό το λάθος», ανέφερε η δήλωση εκπροσώπου του.

Η θέση του Πιρς Μόργκαν

Στην εκπομπή του στο YouTube, «Piers Morgan Uncensored», ο παρουσιαστής διάβασε το επίμαχο απόσπασμα του βιβλίου, στο οποίο ο Έρλ Σπένσερ έγραφε ότι ο Μόργκαν ήταν «ο μόνος που ακουγόταν κακότροπος» κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους.

Ο Πιρς Μόργκαν υποστήριξε ότι, από τη στιγμή που ο συγγραφέας παραδέχθηκε το λάθος του, το βιβλίο θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα. «Είναι ιστορικός. Θα πρέπει να θέλει να αφαιρεθεί από τα ράφια. Αν το κάνεις για την ιστορική καταγραφή, γιατί θα ήθελες να παραμένουν σε αυτό το βιβλίο εντελώς αναληθείς ισχυρισμοί για ένα δημόσιο πρόσωπο;», δήλωσε.

Παράλληλα, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εξετάζει νομικές ενέργειες κατά του Έρλ Σπένσερ και του εκδοτικού οίκου Penguin, ζητώντας την αφαίρεση των επίμαχων αναφορών και την καταβολή αποζημίωσης στο «King’s Trust».

Η νέα διαμάχη γύρω από το βιβλίο

Το «Swan Song: Diana, My Sister» έχει προκαλέσει αντιδράσεις και για άλλες αναφορές που περιλαμβάνονται στις σελίδες του, μεταξύ αυτών και ο ισχυρισμός ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε πει «θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα» τις ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα.

Το βιβλίο υποστηρίζει ότι η φράση ειπώθηκε κατά τη διάρκεια διαφωνίας σχετικά με το αν οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι θα έπρεπε να συμμετάσχουν στην πομπή της κηδείας της μητέρας τους.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ απάντησε ότι ο βασιλιάς «έχει επίγνωση πως ο πόνος της οικογενειακής απώλειας μπορεί να επηρεάσει τη λογική, την κρίση και τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο πρίγκιπας Χάρι έχει συζητήσει πιθανά πρότζεκτ για την 30ή επέτειο από τον θάνατο της μητέρας του, με στόχο να τιμήσει τη μνήμη και την κληρονομιά της.