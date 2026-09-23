Η Χέιντεν Πανετιέρ πέθανε από τις τοξικές επιδράσεις φαιντανύλης, αλπραζολάμης (Xanax) και άλλων ουσιών που εντοπίστηκαν στον οργανισμό της, σύμφωνα με την έκθεση νεκροψίας που ολοκλήρωσε το γραφείο ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ στη Νότια Καρολίνα.

Ο θάνατος της 36χρονης ηθοποιού χαρακτηρίστηκε από τον ιατροδικαστή ως ατύχημα, καθώς αποδόθηκε στις τοξικές επιδράσεις φαιντανύλης και άλλων ουσιών και δεν βρέθηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή τραυματισμού.

Η πρωταγωνίστρια των τηλεοπτικών σειρών «Heroes» και «Nashville» βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κατοικία στη Νότια Καρολίνα, όπου διέμενε προσωρινά. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, όμως οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες και η ηθοποιός διαπιστώθηκε νεκρή.

Οι ουσίες που βρέθηκαν στον οργανισμό της

Σύμφωνα με την έκθεση, στον οργανισμό της Χέιντεν Πανετιέρ εντοπίστηκαν φαιντανύλη, 4-ANPP, αλπραζολάμη (η δραστική ουσία του Xanax), μεθοκαρβαμόλη και κουετιαπίνη.

Όπως αναφέρει το BBC και το Page Six, η φαιντανύλη είναι ένα συνθετικό οπιοειδές που έχει συνδεθεί με εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια. Η 4-ANPP αποτελεί χημικό πρόδρομο που χρησιμοποιείται παράνομα στην παραγωγή φαιντανύλης και άλλων συνθετικών οπιοειδών.

Η μεθοκαρβαμόλη είναι συνταγογραφούμενο μυοχαλαρωτικό, ενώ η κουετιαπίνη είναι αντιψυχωσικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ορισμένων παθήσεων ψυχικής υγείας.

Η έρευνα και οι τελευταίες στιγμές

Το γραφείο ιατροδικαστή ανέφερε ότι στις 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 13:51, έγινε κλήση στο 911 για περιστατικό καρδιακής ανακοπής σε κατοικία στη Γκρίνβιλ. Οι διασώστες εντόπισαν μια γυναίκα σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής και ξεκίνησαν προηγμένα μέτρα υποστήριξης της ζωής, χωρίς όμως επιτυχία.

Σύμφωνα με αστυνομική αναφορά της ημέρας του θανάτου, στο σπίτι βρίσκονταν ο πρώην σύντροφός της Μπράιαν Χίκερσον και ο αδελφός του Ζακ. Ο Μπράιαν Χίκερσον είχε στο παρελθόν παραδεχθεί ότι είχε κακοποιήσει την ηθοποιό. Οι αρχές συνέχισαν την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της, με την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) να φέρεται ότι συμμετείχε στην έρευνα μαζί με την τοπική αστυνομία.

Η δημόσια μάχη της με τον εθισμό

Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για τους αγώνες της με τον εθισμό σε ουσίες και το αλκοόλ, καθώς και για την επιλόχεια κατάθλιψη που αντιμετώπισε μετά τη γέννηση της κόρης της, Κάγια.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με ναρκωτικές ουσίες περίπου στα 16 της χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο κόκκινο χαλί για τη σειρά «Heroes». Όπως είχε περιγράψει, ένα μέλος της επαγγελματικής της ομάδας τής είχε δώσει ένα χάπι που παρουσιάστηκε ως «χάπι ενέργειας». «Δεν είχα ιδέα ότι αυτό δεν ήταν κάτι φυσιολογικό ή για το πού θα μπορούσε να με οδηγήσει σε σχέση με τον εθισμό μου», είχε δηλώσει η ίδια. «Όσο μεγάλωνα, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ έγιναν κάτι χωρίς το οποίο σχεδόν δεν μπορούσα να ζήσω».

Η επιλόχεια κατάθλιψη και η σχέση με την κόρη της

Το 2014 η Χέιντεν Πανετιέρ απέκτησε την κόρη της Κάγια με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, τον Ουκρανό πρώην πυγμάχο, Βλαντίμιρ Κλίτσκο. Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για την επιλόχεια κατάθλιψη, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια πραγματική και δύσκολη κατάσταση που χρειάζεται υποστήριξη. «Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν είναι αληθινό, ότι είναι κάτι που δημιουργείται στο μυαλό σου. Όμως είναι κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις», είχε δηλώσει.

Η μάχη της με τον εθισμό επηρέασε και τη σχέση της με τον Κλίτσκο. Το 2018, μετά τον χωρισμό τους, η ηθοποιός αποφάσισε να παραχωρήσει την επιμέλεια της κόρης τους στον πατέρα της, με την Κάγια να μετακομίζει μαζί του στην Ουκρανία. «Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε ποτέ να κάνω. Όμως ήθελα να είμαι καλή μητέρα για εκείνη και μερικές φορές αυτό σημαίνει να την αφήσεις να φύγει», είχε πει.

Τα απομνημονεύματά της και η τελευταία εξομολόγηση

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, η Χέιντεν Πανετιέρ κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», στα οποία μίλησε εκτενώς για τον εθισμό, την ψυχική της υγεία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από μικρή ηλικία.

Σε συνέντευξή της το 2022 είχε αποκαλύψει ότι ο εθισμός της στο αλκοόλ και τα οπιοειδή είχε φτάσει σε σημείο να νιώθει ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτά. Η ίδια είχε αναφερθεί επίσης στις δυσκολίες της μητρότητας, λέγοντας ότι μετά τη γέννηση της κόρης της ένιωθε ότι η ζωή της είχε χάσει το χρώμα της, ενώ ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν είχε αισθανθεί ότι ήθελε να βλάψει το παιδί της.

Η οικογένεια και η απώλεια του αδελφού της

Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε βιώσει ακόμη μία μεγάλη απώλεια, όταν ο αδελφός της Τζάνσεν πέθανε σε ηλικία 28 ετών από καρδιακή πάθηση. Στο βιβλίο της αποκάλυψε ότι και ο αδελφός της είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εθισμού και ότι πριν από τον θάνατό του είχε κάνει χρήση ηρωίνης και κοκαΐνης.

Η οικογένεια της ηθοποιού ανακοίνωσε τον θάνατό της ζητώντας ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ο πατέρας της, Σκιπ Πανετιέρ, τη χαρακτήρισε «μια απίστευτη δύναμη και ένα φως» που έφερε αγάπη και χαρά σε όσους τη γνώρισαν, αλλά και στα εκατομμύρια ανθρώπων που την παρακολούθησαν στην οθόνη.