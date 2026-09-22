Τη δική του προσωπική μάχη με την παχυσαρκία και τις ακραίες συμπεριφορές του παρελθόντος περιέγραψε ο Γιώργος Ηλιόπουλος, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή του στον Γιάννη Βίτσα πως η σχέση του με το φαγητό και τις καταχρήσεις είχε φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα για την υγεία του.

Ο αγώνας με τη ζυγαριά και οι μεγάλες αυξομειώσεις στο βάρος του υπήρξαν σταθμός στη ζωή του:

«Εγώ είμαι χοντρός! Μέσα μου ένα χοντρό παιδί κλαίει κάθε ημέρα που δεν τρώει τυρόπιτες! Έχω την ψυχολογία του χοντρού. Τη λέω τη λέξη. Δεν μπορώ να πω εύσωμος. Νομίζω ότι με δουλεύω. Δηλαδή ξέρεις αυτή η καταστροφή των political correct που εντέλει μας έχει κάνει ειδικούς στην υποκρισία. Αυτό με τρελαίνει».

Αναφερόμενος στα ανώτατα και κατώτατα όρια που έφτασε, σημείωσε: «Έχω φτάσει 160 κιλά. Θυμάμαι στη σχολή με έλεγαν να ακορντεόν τα παιδιά. […] Το πιο κάτω που έχω φθάσει σε κιλά είναι 69 προς 70. Έχω κάνει απόσταση 90 κιλών. Δεν είναι καλό παράδειγμα δηλαδή μην παρασυρθεί κανείς. Δεν είναι σωστό. Είναι εντελώς λάθος».

«Έπινα 10-15 καφέδες την ημέρα με 8 κουταλιές ζάχαρη»

Οι υπερβολές στην καθημερινότητά του δεν περιορίζονταν μόνο στο φαγητό, όπως ο ίδιος περιέγραψε:

«Είμαι ένας άνθρωπος των άκρων. Όλοι μου το λένε. Δεν έχω μέτρο. Όταν κάπνιζα έκανα τέσσερα πακέτα εικοσιπεντάρια την ημέρα», ενώ για την κατανάλωση ζάχαρης αποκάλυψε: «Ζούσα για τη ζάχαρη. Θέλω να σου πω ότι έβαζα στον καφέ μου στις καλές εποχές οχτώ κουταλιές ζάχαρη και έξι ζαχαρίνες. Και έπινα 10-15 καφέδες την ημέρα! Ήταν σοκαριστικά. Όταν με έβλεπαν στο γύρισμα ντρεπόμουν. Το έφτιαχνα εγώ για να μην το βλέπει και κανείς γιατί δεν το πιστεύανε».

Σήμερα, ο Γιώργος Ηλιόπουλος έχει υιοθετήσει διαφορετικές συνήθειες, αφήνοντας πίσω τις καταχρήσεις: «Κοίταξε έχω βρει πλέον ένα τρόπο τα τελευταία χρόνια. Μαγειρεύω πράγματα που δεν με παχαίνουν. Μ’ αρέσει να τρώω ποσότητα. Όλα είναι ένας σωστός συνδυασμός υγιεινών τροφών. […] Πλέον έχω αντικαταστήσει τη ζάχαρη με στέβια, φτιάχνω γλυκά τα οποία έχουνε υποκατάστατα. Φτιάχνω δικό μου ψωμί, δικά μου ζυμαρικά».