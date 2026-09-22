Ο Χρήστος Μάστορας παραδέχτηκε πως δεν έχει ακόμη καταφέρει να συνειδητοποιήσει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό». Οι δύο τραγουδιστές είχαν συνεργαστεί στο «Voice», ενώ, όπως ανέφερε ο Μάστορας, η σχέση τους δεν περιοριζόταν στη δουλειά.

«Είναι τεράστια η απώλειά του, μεγάλη στεναχώρια», είπε αρχικά, περιγράφοντας τη θλίψη του για τον θάνατο του συναδέλφου του.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προσωπική επαφή που είχαν αναπτύξει, τονίζοντας: «Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ήμασταν κοντά με τον Γιώργο και έξω από το Voice».

Ο τραγουδιστής μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας τη θέση που, κατά τη γνώμη του, είχε στην ελληνική μουσική σκηνή.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ο πιο αυθεντικός καλλιτέχνης που έχει περάσει από το ελληνικό μουσικό στερέωμα», πρόσθεσε.

Ο Χρήστος Μάστορας ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην κηδεία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στη Νίκαια, τη γενέτειρα του τραγουδιστή.