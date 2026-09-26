Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επιστροφή του στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους.

Ο Δούκας του Σάσσεξ συμμετέχει στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου στην ετήσια Clinton Global Initiative στη Νέα Υόρκη, σε ένα ταξίδι που έρχεται αμέσως μετά από μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων στη νέα του πατρίδα.

Η οικογένεια μετακόμισε από την Καλιφόρνια στη Βρετανία στα τέλη Αυγούστου, με τον Άρτσι, 7 ετών, και τη Λίλιμπετ, 5 ετών, να ξεκινούν σχολείο στη χώρα. Η επιστροφή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν εγκαταλείψει τη Βρετανία το 2020 και έκτοτε είχαν ως βάση τους τις ΗΠΑ.

Ο πρίγκιπας Χάρι, ωστόσο, έχει ήδη ένα γεμάτο πρόγραμμα. Μόλις μία ημέρα πριν από το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, στις 21 Σεπτεμβρίου, παρευρέθηκε στα WellChild Awards στο Λονδίνο, όπου εμφανίστηκε χωρίς τη Μέγκαν Μαρκλ. Πρόκειται για έναν θεσμό με τον οποίο διατηρεί μακρόχρονη σχέση, καθώς είναι patron της WellChild από το 2007 και έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση για 16η φορά.

Στην εκδήλωση, ο γιος του βασιλιά Καρόλου συναντήθηκε με παιδιά και οικογένειες που βραβεύτηκαν για τις προσπάθειές τους και μίλησε για τη σημασία της υποστήριξης των παιδιών με σύνθετες ανάγκες υγείας. Παράλληλα, μοιράστηκε και μια μικρή προσωπική αναφορά στα παιδιά του, μιλώντας για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Τώρα, όωπς αναφέρει το People, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Νέα Υόρκη, καθώς ο πρίγκιπας Χάρι συμμετέχει για δεύτερη φορά στην Clinton Global Initiative, μετά την παρουσία του στη διοργάνωση το 2024. Η φετινή συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και συγκεντρώνει προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους.

Η επιστροφή του στις ΗΠΑ, λοιπόν, είναι προσωρινή, καθώς η οικογένεια έχει πλέον ως βάση της τη Βρετανία. Ωστόσο, οι επαγγελματικές και φιλανθρωπικές του υποχρεώσεις συνεχίζουν να τον φέρνουν συχνά στην Αμερική.