Η Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της και να ανοίξει ένα νέο, πιο ελεύθερο. Με τα έξι παιδιά της πλέον ενήλικα, η βραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε ότι θέλει να περνά περισσότερο χρόνο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και να δοκιμάσει, για ένα διάστημα, έναν πιο νομαδικό τρόπο ζωής.

Σε συνέντευξή της στο L’Officiel, με αφορμή τη δημιουργική της δραστηριότητα μέσω του Atelier Jolie, η Αντζελίνα Τζολί περιέγραψε τη σημερινή περίοδο ως «το τέλος μιας συγκεκριμένης εποχής» για εκείνη. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται το Atelier Jolie, απάντησε ότι βλέπει τον εαυτό της να περνά περισσότερο χρόνο εκτός ΗΠΑ.

«Δεν σχεδιάζω πραγματικά να έχω μια βάση. Θα ήθελα να έχω μια βάση για την οικογένειά μου, ένα μέρος για τις οικογενειακές φωτογραφίες και όλα όσα συνδέονται με τον ρόλο της μητέρας. Και μετά θα ήθελα να είμαι λίγο νομάς για λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για την οικογένειά της, καθώς τα δίδυμα παιδιά της, Βιβιέν και Νοξ, έγιναν 18 ετών τον Ιούλιο, ενώ η Τζολί έχει ακόμη τέσσερα ενήλικα παιδιά, τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα και τη Σιλό. Η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι περίμενε να ενηλικιωθούν τα μικρότερα παιδιά της, προκειμένου να μπορέσει να φύγει από το Λος Άντζελες.

Η νέα ζωή που φαντάζεται η Τζολί δεν αφορά μόνο τα ταξίδια

Η Jolie θέλει να συνεχίσει τη διεθνή ανάπτυξη του Atelier Jolie, με τη Βραζιλία να αποτελεί πιθανό πρώτο σταθμό εκτός ΗΠΑ, ενώ σχεδιάζει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο και στη δουλειά της στην Καμπότζη, μέσω του Maddox Foundation, που δραστηριοποιείται στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων.

Παράλληλα, έχει ήδη βάλει προς πώληση την κατοικία της στο Los Angeles, η οποία είχε καταχωριστεί έναντι 29,85 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη γενικότερη αλλαγή που σχεδιάζει για τη ζωή της, με περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό και λιγότερη προσήλωση σε μία μόνο πόλη.