Στο στάδιο των πρώτων βημάτων βρίσκονται οι προετοιμασίες για τον γάμο που προγραμματίζουν η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για το 2027 στην Κρήτη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει βιοσύνη, καθώς το αγωνιστικό της πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα φορτωμένο.

Συναντώντας την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στο αεροδρόμιο πριν την αναχώρησή της για ένα σύντομο ταξίδι, η αθλήτρια αναφέρθηκε στη διαχείριση του χρόνου της ανάμεσα στα τουρνουά και τις προσωπικές της υποχρεώσεις:

«Διακοπές έκανα μια εβδομάδα το καλοκαίρι. Είχα πολλούς αγώνες φέτος. Τώρα πάμε στην Ασία την επόμενη εβδομάδα και έχουμε full αγώνες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Για τους αγώνες είναι όλα έτοιμα. Για τα υπόλοιπα όχι. Δεν είναι στον αέρα όλα, προχωράμε σιγά σιγά, έχουμε κάνει πρόοδο. Είμαστε χαρούμενοι και έχουμε χρόνο μέχρι του χρόνου. Αν ήταν αγώνας τέννις οι προετοιμασίες του γάμου, θα ήμασταν ακόμα στο πρώτο σετ. Θα γίνουν όλα στον χρόνο τους».

Η πορεία της σχέσης και ο σχεδιασμός για το 2027

Το ζευγάρι, που μετρά περίπου πέντε χρόνια κοινής πορείας, γνωστοποίησε τη σχέση του το 2021, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρακολούθησε τις προσπάθειές της στο Roland Garros στο Παρίσι. Η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2026, ενώ η ίδια η Μαρία Σάκκαρη είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Tennis Channel πως ο γάμος, αν και τον αποκαλεί χαριτολογώντας «μικρό», αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 500 με 600 καλεσμένους.