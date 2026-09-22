Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2027 έχουν από σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί και ερμηνευτές, καθώς η ΕΡΤ δημοσίευσε επίσημα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα θα γίνει μέσα από το «Sing for Greece 2027», με δύο Ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό. Η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας και στο κοινό να συμμετάσχει στην ανάδειξη της συμμετοχής.

Πώς θα επιλεγεί το τραγούδι για τη Eurovision 2027

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν έως και 20 τραγούδια. Από αυτά, τα 12 θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στον Εθνικό Τελικό, αποκλειστικά με βάση την ψήφο των τηλεθεατών.

Στην τελική βραδιά, η ανάδειξη του νικητή θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών. Ο καλλιτέχνης ή η καλλιτέχνιδα που θα επικρατήσει θα αναλάβει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Μέχρι πότε μπορούν να κατατεθούν οι προτάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους από σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, έως και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, στις 23:59.

Η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι της διαδικασίας και η φόρμα υποβολής είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΡΤ: ert.gr/singforgreece2027

Το «Sing for Greece» πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στην ιστορία των ελληνικών εθνικών τελικών. Η περσινή διοργάνωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον καλλιτεχνών και τηλεθεατών, με τις τρεις διαγωνιστικές βραδιές να καταγράφουν υψηλή τηλεθέαση στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX. Η ΕΡΤ συνεχίζει φέτος με την ίδια βασική δομή επιλογής, δίνοντας ξανά στο κοινό ενεργό ρόλο στην ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής.