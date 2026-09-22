Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η Κιμ Κίλιαν, η οποία μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου και στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε.

Η γνωστή δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, εξηγώντας πως όλα ξεκίνησαν από μια τυχαία επίσκεψη στον γιατρό για διαφορετικό λόγο. Μια εξέταση που αρχικά δεν αφορούσε κάτι σοβαρό οδήγησε σε μια διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της και την έβαλε σε μια απαιτητική διαδικασία με χειρουργείο και θεραπείες.

«Ένας λόγος για τον οποίο σήμερα είμαι εδώ είναι επειδή μετά από αυτό που πέρασα με την υγεία μου, θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που περνούν αυτή τη στιγμή αυτό ή που είναι δίπλα σε ανθρώπους που περνάνε αυτό και να τους πω ότι εδώ είμαι και είμαι καλά. Επέλεξα να το μοιραστώ με τον κόσμο (στα social media) όταν τελείωσα με τις θεραπείες. Το σκεφτόμουν πολύ γιατί γενικά πάντα μου άρεσε η επαφή με τον κόσμο, αλλά δεν ήθελα να κάνω ανάρτηση πιο πριν, όσο περνούσα αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν ήθελα κανείς να στενοχωρηθεί, δεν ήθελα λύπηση, οπότε εγώ ήθελα να το μοιραστώ ακριβώς τη στιγμή που αισθανόμουν ότι πέρασα μια πολύ δύσκολη φάση και πάω προς τη θετική κατεύθυνση», ανέφερε αρχικά η σύζυγος του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.

Η στιγμή που ανακάλυψε ότι έχει καρκίνο

«Έγινε με έναν πολύ περίεργο τρόπο και αισθάνομαι πολύ τυχερή μέσα στην ατυχία μου. Είχα καρκίνο στον μαστό. Πήγα για κάτι τελείως διαφορετικό στον γιατρό και βγήκα με μια διάγνωση από το χειρουργείο. Οπότε όλα αυτά γίνανε με πολύ περίεργο τρόπο, για τον οποίο βέβαια είμαι πολύ ευγνώμων τώρα. Αυτό που έχω να πω και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλω να περάσω σε όλες τις γυναίκες. Το σώμα μας μας μιλάει. Εμένα το σώμα μου μου μίλησε με όλους τους τρόπους που είχε να με προειδοποιήσει. Είχα πάει να κάνω τα νύχια μου. Μανικιούρ. Και ξαφνικά δεν είχα κάτι στα χέρια μου. Χρόνια κάνω. Άρχισαν να με πονάνε τα δάχτυλά μου και άρχισα να κλαίω, γιατί ο πόνος ήταν σαν να σου γυρνάνε σε μια ανοιχτή πληγή ένα μαχαίρι και έκλαιγε μαζί μου και η κοπέλα που μου έκανε τα νύχια και φεύγοντας μου λέει απλά “πηγαίνετε να κάνετε εξετάσεις”. Και αυτό ήταν έναν μήνα πριν», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Ο καρκίνος ήταν σε αρχικό στάδιο, αλλά ήταν επιθετικός. Όταν λοιπόν το έμαθα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα το πω στα παιδιά. Δεν φοβήθηκα για μένα. Φοβήθηκα ότι δεν έχω ολοκληρώσει κάποια πράγματα που εννοείται ότι αφορούν τα παιδιά μου», σημείωσε στη συνεχεια και δάκρυσε από συγκίνηση.

«Δεν υπήρχαν στιγμές που πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω. Αυτό ψυχολογικά με βοήθησε, αν και είναι μια διαδικασία στην οποία μπαίνεις μαχήτρια, αλλά βέβαια οι συνθήκες και όλα αυτά που περνάς δεν σε βοηθάνε. Θυμάμαι όταν μου είπαν “ασφαλώς θα χάσεις τα μαλλιά σου”. Δεν ένιωσα ότι με ενοχλεί. Βέβαια, την εμπειρία του να σου ξυρίζουν το κεφάλι δεν την ξεχνάς ποτέ. Αλλά τα μαλλιά ξαναβγαίνουν. Και αρχίζεις και ξαναγνωρίζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Γιατί έρχεσαι κι αντιμέτωπη, ειδικά ως γυναίκα, νομίζω ότι για τις γυναίκες είναι πιο δύσκολο, ότι περνάς από τον καθρέφτη και λες ότι ναι, είμαι εγώ, αλλά δεν είμαι εγώ. Βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να μη σε σοκάρει, αλλά, ναι, ξεπερνιέται. Μου έλεγε η κόρη μου κάτι πολύ ωραίο. Μου λέει ”Μαμά, δεν ήθελες να γίνεις ηθοποιός;” Λέω ”Ναι”. Μου λέει ”Αν για μια ταινία σου λέγανε ότι πρέπει να παίξεις έναν ρόλο που πρέπει να έχεις κοντά τα μαλλιά, δεν θα το έκανες;” Λέω ”Θα το έκανα”. Και μου λέει ”Κι αυτό έτσι είναι τώρα”», εξομολογήθηκε με δάκρυα στα μάτια.