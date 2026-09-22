Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά, την αισθητική και την παράδοση της αρχαίας Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου, φιλοξενήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο «Αρχαιοελληνικός Διαγωνισμός Ομορφιάς 2026», ένας ιδιαίτερος θεσμός για γυναίκες και άνδρες που αποτελεί δημιουργική πρωτοβουλία του Βασίλη Ντάτσου.

Η διοργάνωση ξεχώρισε για τη διαφορετική προσέγγισή της, καθώς συνδύασε τον διαγωνισμό ομορφιάς με στοιχεία από την αρχαιοελληνική κουλτούρα. Οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν με χιτώνες και μανδύες εμπνευσμένους από την εποχή, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παρέπεμπε σε σκηνές από την Αρχαία Ελλάδα.

Οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν συμβολικούς αρχαιοελληνικούς τίτλους, όπως «Αφροδίτη», «Ποσειδώνας», «Ερμής» και «Σπάρτακος», οι οποίοι επιλέχθηκαν από τον εμπνευστή της βραδιάς. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, βασικό κριτήριο για την επιλογή των συμμετεχόντων ήταν η φυσικότητα και η συνολική παρουσία τους.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Τζέφη Ζαχαροπούλου, η οποία συνόδευσε το κοινό σε ένα σκηνικό ταξίδι στον χρόνο. Η πρώτη εμφάνιση των διαγωνιζομένων πραγματοποιήθηκε σαν μια σιωπηλή πομπή με δάδες, ενώ η κριτική επιτροπή κρατούσε τις βαθμολογίες της σε γραφίδες, ακολουθώντας το αρχαιοελληνικό concept της διοργάνωσης.

Ακόμη και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε με έναν ξεχωριστό τρόπο, καθώς αντί για τον κλασικό φάκελο χρησιμοποιήθηκε πάπυρος, στον οποίο αναγράφονταν τα ονόματα των νικητών.