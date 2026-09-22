Πιο εντυπωσιακή από ποτέ εμφανίστηκε στα 45 της χρόνια η Αντριάνα Λίμα, μαγνητίζοντας τα βλέμματα στη Μαδρίτη και προκαλώντας πλήθος θετικών σχολίων για την ανανεωμένη και φρέσκια της εμφάνιση.

Το πρώην σούπερ μόντελ και «αγγελάκι» της Victoria’s Secret εντυπωσίασε στο πάρτι της Mercedes-Benz Fashion Week, εμφανιζόμενη με πιο σμιλεμένο πρόσωπο, τραβηγμένα μαλλιά, ανασηκωμένα φρύδια και πιο έντονη γωνία στη γνάθο.

Η εμφάνισή της πυροδότησε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να σχολιάζουν τη λαμπερή αλλαγή της. «Η ντίβα επιστρέφει», «Διαχρονικά εμβληματική», «Σαν να μην την έχει αγγίξει ο χρόνος», «Θεέ μου, έχει μια απίστευτη ενέργεια, σαν σούπερ μόντελ της δεκαετίας του ’90», «Είναι η μούσα μου», είναι μερικά από τα σχόλια.

Η κριτική που είχε δεχθεί το 2023

Τον Νοέμβριο του 2023, η Αντριάνα Λίμα είχε δεχθεί σωρεία αρνητικών σχολίων από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών και των Φιδιών» στο Λος Άντζελες.

Η ίδια απάντησε δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της χωρίς μακιγιάζ και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το πρόσωπο μιας κουρασμένης μαμάς». Με αυτόν τον τρόπο αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς της, αλλά και στη φροντίδα των παιδιών της και των σκύλων της. Η ανάρτησή της ολοκληρωνόταν με τη φράση: «Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας».