Σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους, η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της, Ραντ Γκέρμπερ, καταγράφηκαν από τον φωτογραφικό φακό λίγες ημέρες μετά την απώλεια του γιου τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

Το ζευγάρι προσπάθησε να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς αποχωρούσε από το σπίτι του 27χρονου, όμως οι φωτογράφοι της Daily Mail κατάφεραν να τους εντοπίσουν τη στιγμή που επιβιβάζονταν στο όχημά τους.

Grieving Cindy Crawford and Rande Gerber seen for the first time at son Presley's former home as new details emerge about his desperate last minute dash to save himself from relapse https://t.co/7M5m8xnwen — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 22, 2026

Ο Ραντ Γκέρμπερ κάθισε στη θέση του οδηγού, ενώ η Σίντι Κρόφορντ, φορώντας καπέλο και σκούρα γυαλιά ηλίου, βρισκόταν δίπλα του στο μπροστινό κάθισμα.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Page Six και ηχητικό από την κλήση στην Άμεση Δράση, φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο 27χρονος είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, με την οικογένειά του να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του και να τον στηρίζει στην προσπάθειά του.