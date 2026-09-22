Για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα, που μετρά πάνω από 15 χρόνια, μίλησε ο Στέλιος Ρόκκος, αποκαλύπτοντας ότι δεν του αρέσει όταν μία γυναίκα φορά αποκαλυπτικά ρούχα.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day» και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο τραγουδιστής ανέφερε πως «η Λελέ ζηλεύει πολύ. Εγώ δεν ζηλεύω» και συνέχισε:

«Απλώς, μου αρέσει η γυναίκα να σέβεται τον εαυτό της. Στο ντύσιμό της. Δεν ζηλεύω αν κοιτάζουν άλλοι τη γυναίκα μου, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά με τα αποκαλυπτικά ρούχα. Γιατί ξέρω πώς θα σχολιάζουν οι άντρες όταν είστε μπροστά εσείς. Δεν θέλω να σχολιάζουν έτσι δηλαδή τη Λελέ, τη γυναίκα μου».

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε και στις απώλειες των δύο αδελφών του, λέγοντας ότι «ο πόνος του να χάνεις τα δύο σου αδέλφια δεν περιγράφεται. Αυτό είναι άδικο. Γιατί άδικο είναι να φεύγει ένας άνθρωπος νέος στα καλά καθούμενα, που προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, να μεγαλώσει τα παιδιά του, να περιμένει η οικογένεια τόσα από αυτόν και ξαφνικά έτσι να φεύγει. Είναι μη διαχειρίσιμο γι’ αυτούς που μένουν. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς, χρειάζεσαι βοήθεια. Εγώ ζήτησα βοήθεια. Ο λόγος που δεν έφυγα από τη Λήμνο μετά από όλα αυτά είναι γιατί δεν θα το άντεχε η μανούλα μου να φύγω και εγώ. Γιατί σκέφτηκα πολύ να φύγω από τη Λήμνο μόλις “φύγαν” τα αδέλφια μου».

«Δεν με φοβίζει το τέλος, αρκεί να μην έρθει από αρρώστια», σημείωσε ακόμα ο Στέλιος Ρόκκος.