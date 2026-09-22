Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης μίλησε για όσα συμβαίνουν στη χώρα, αναφέροντας πως πολλές φορές χρειάζονται τραγικά γεγονότα για να υπάρξουν αλλαγές.

Ο γνωστός ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στο δημοτικό θέατρο Λυκαβηττού, αναφέρθηκε σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και τόνισε πως «πρέπει να χυθεί αίμα, να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι».

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης αναφέρθηκε σε γνωστές υποθέσεις ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, υποστηρίζοντας πως συχνά η κοινωνία και οι αρμόδιοι φορείς κινητοποιούνται μετά από μεγάλες απώλειες. Παράλληλα, τόνισε πως, παρά την απογοήτευση όταν δεν βλέπει κανείς ουσιαστικές αλλαγές, δεν πρέπει να χάνεται η ελπίδα.

«Από λίγα πράγματα παίρνουμε κουράγιο, αλλά είναι σημαντικά όλα. Και ειδικά σε μία χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να χυθεί αίμα, να πεθάνουν άνθρωποι, για να αλλάξει κάτι. Είτε είναι ο Σαχζάτ Λουκμάν, είτε είναι ο Παύλος Φύσσας, είτε είναι ο Ζακ Κωστόπουλος. Είτε είναι τόσοι συνάνθρωποί μας στα Τέμπη, είτε είναι διάσημος συνάδελφος σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι. Πού ζούμε; Χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ. Και μετά περνά ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τις περισσότερες φορές. Όμως, δεν τα βάζουμε κάτω, γιατί όπως είπε ο Βασίλης Μάγγος “κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα”», σημείωσε χαρακτηριστικά.