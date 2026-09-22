Ένα νέο βιβλίο του αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνας, στο οποίο εξιστορεί με λεπτομέρειες τον προβληματικό της γάμο με τον σημερινό βασιλιά Κάρολο, κυκλοφορεί σήμερα και περιλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι ο μονάρχης ένιωθε «ξέφρενη ευφορία» με τον θάνατό της.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αντέδρασε άμεσα, δηλώνοντας ότι ο βασιλιάς είχε «επίγνωση του γεγονότος πως ο πόνος της απώλειας αδελφού μπορεί να θολώσει τη λογική, την κρίση και τη μνήμη», επιχειρώντας έτσι να αποτρέψει την εμπλοκή του βασιλιά σε μία από τις πιο επιζήμιες περιόδους για τη βασιλική οικογένεια.

Ο Τσαρλς Σπένσερ, ο οποίος το 1997 στην κηδεία της αδελφής του, μια από τις πιο πολυφωτογραφημένες γυναίκες στον κόσμο, εκφώνησε έναν επικήδειο που συγκέντρωσε ιδιαίτερους επαίνους, βρέθηκε στο κέντρο της δημοσιότητας με το βιβλίο του στο οποίο κατηγορεί τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας ότι ακουγόταν «σαν να είχε κερδίσει το λαχείο» τις ώρες που ακολούθησαν τον θάνατο της Νταϊάνας.

Στον επικήδειο λόγο του ο Σπένσερ μίλησε στα περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους που υπολογίζεται πως παρακολουθούσαν την τελετή ανά την υφήλιο, δηλώνοντας ότι η «μοναδική της μαγεία» σήμαινε πως η ίδια «δεν θα έσβηνε ποτέ από τη μνήμη μας».

Τα λόγια του χειροκροτήθηκαν από τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που τα άκουγαν από μεγάφωνα στους δρόμους του Λονδίνου, ωστόσο ορισμένα σχόλιά του, όπως το ότι η καλοσύνη της Νταϊάνας ήταν «απειλητική» και ότι η «βιολογική της οικογένεια» θα έπρεπε να προστατεύσει τους γιους της, προκάλεσαν αμηχανία στη βασιλική οικογένεια.

Ο 62χρονος Σπένσερ δήλωσε ότι έγραψε το βιβλίο με τίτλο «Το κύκνειο άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου», για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και επειδή ήταν καθήκον του ως “αυτόπτη μάρτυρα της ιστορίας”.

Στο βιβλίο του λέει ότι είχε μιλήσει με τον Κάρολο λίγο μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της Νταϊάνας. «Σε αντίθεση με τους άλλους συνομιλητές μου, οι οποίοι έμειναν εμβρόντητοι και μετά βίας κατάφεραν να μου εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να προσφέρουν τη βοήθειά τους, εκείνος (ο Κάρολος) ακούστηκε σα να βρίσκεται σε ξέφρενη ευφορία, σα να είχε κερδίσει το λαχείο, θυμάμαι πως σκέφτηκα τότε», αναφέρει ο Σπένσερ στο βιβλίο του, σύμφωνα με αποσπάσματά του που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από την κυκλοφορία του.

«Ανατρέχοντας σήμερα σε εκείνη την εποχή, θεωρώ ότι η πρώτη αντίδραση του πρίγκιπα θα ήταν να σκεφτεί πώς αυτό το γεγονός θα τον απελευθέρωνε για να παντρευτεί την γυναίκα που αγαπούσε, αντί να αναλογιστεί την απώλεια μιας γυναίκας που δεν αγαπούσε».

Στο βιβλίο του ο Σπένσερ αναφέρει ακόμη ότι ο Κάρολος του είπε «θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα» στη διάρκεια μιας έντονης τηλεφωνικής τους επικοινωνίας μετά τον θάνατό της και αφού οι δυό τους είχαν διαφωνήσει για το αν οι γιοι της Νταϊάνας θα έπρεπε να ακολουθούν το φέρετρο της μητέρας τους.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ προέβησαν σε μια ασυνήθιστη κίνηση και διέψευσαν τον ισχυρισμό του Σπένσερ. «Αυτά ήταν τα ακριβή του λόγια», απάντησε εκείνος σε συνέντευξή του στο BBC.

Ο Σπένσερ γράφει ότι η αδελφή του είχε σκεφτεί να διαλύσει τον αρραβώνα της με τον Κάρολο πριν από τον γάμο τους το 1981 επειδή φοβόταν ότι εκείνος δεν την αγαπούσε. Όπως γράφει ο ίδιος, το είχε μοιραστεί με τον πατέρα τους, αλλά τελικά παντρεύτηκε.

Αυτοκτονικές τάσεις

«Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Νταϊάνα είχε πάει με το αυτοκίνητό της πάνω από μια φορά στο Beachy Head, τον ψηλότερο γκρεμό στην Αγγλία γιατί σκεφτόταν να αυτοκτονήσει. Η αγάπη της για τους γιους της την απέτρεψε», αναφέρει μεταξύ άλλων ο αδελφός της στο βιβλίο του.

Η Νταϊάνα ήταν μόλις 20 ετών όταν παντρεύτηκε τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Κάρολο, το 1981, ένας γάμος σαν παραμύθι που παρακολούθησε όλος ο κόσμος. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ουίλιαμ και τον Χάρι, αλλά η σχέση τους σύντομα κλονίστηκε και, έπειτα από χρόνια αμοιβαίων αρνητικών διαρροών στα μέσα ενημέρωσης, τελικά χώρισαν το 1996.

Αυτό συνέβη έναν χρόνο αφότου η Νταϊάνα δήλωσε στο BBC ότι «ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο, οπότε υπήρχε λίγο… συνωστισμός», αναφερόμενη στη σχέση του Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, την οποία παντρεύτηκε το 2005.

Έναν χρόνο αφότου χώρισαν, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, καθώς το όχημά της καταδιωκόταν από φωτογράφους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες. Ο Σπένσερ περιγράφει το βιβλίο του ως ένα προσωπικό, τρυφερό και ειλικρινές πορτρέτο της αδελφής του, η οποία, όπως ανέφερε, έγινε παγκόσμιο είδωλο μέσα σε μία νύχτα.

Βαφτισιμιός της βασίλισσας

Ο Τσαρλς Σπένσερ έχει εμπειρία στη συγγραφή βιβλίων για Βρετανούς μονάρχες. Μεταξύ των προηγούμενων επιτυχημένων βιβλίων του συγκαταλέγονται τα «Killers of the King» και «To Catch a King»· και παρότι αμφότερα εστίαζαν στον 17ο αιώνα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και το πιο πρόσφατο βιβλίο του κινείται στο ίδιο πνεύμα.

Γεννημένος σε βρετανική αριστοκρατική οικογένεια με στενούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια, είχε νονά την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ. Ήταν 17 ετών όταν η 20χρονη αδελφή του παντρεύτηκε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο το 1981. Σε συνέντευξή του στο CNN χρόνια αργότερα, ο Σπένσερ είχε δηλώσει ότι εκείνη την εποχή ενδιαφερόταν περισσότερο για τις «εξετάσεις και τα σχολικά αθλήματα» παρά για το παγκόσμιο αυτό γεγονός.

«Δεν είχα κατανοήσει πλήρως πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα για εκείνη κατά καιρούς», δήλωσε ο Σπένσερ στην εκπομπή «Good Morning America» σε συνέντευξη που παραχώρησε πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου. «Είναι κάτι για το οποίο μετανιώνω. Μακάρι να είχα κάνει περισσότερα για να τη βοηθήσω».

Αφού σπούδασε Ιστορία στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Σπένσερ εργάστηκε για το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News επί μία δεκαετία, παρουσιάζοντας εκπομπές για τo lifestyle και τα ταξίδια, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Κληρονόμησε την οικογενειακή έπαυλη των 30 δωματίων στην κεντρική Αγγλία το 1992, μετά τον θάνατο του πατέρα του, και άρχισε να γράφει ιστορικά βιβλία στα τέλη της δεκαετίας του 1990· ένα από αυτά συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα υποψηφιοτήτων για βραβείο, ενώ πολλά σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Το 2024 εξέδωσε ένα αυτοβιογραφικό έργο με τίτλο «Ένα Πολύ Ιδιωτικό Σχολείο», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς την εμπειρία του από τη σεξουαλική κακοποίηση, την παραμέληση και την απομόνωση που βίωσε ως παιδί σε οικοτροφείο. «Κοιτάζοντας τα συντρίμμια του πρώτου και του δεύτερου γάμου μου, συνειδητοποίησα νωρίς, κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, ότι το γεγονός πως στάλθηκα σε οικοτροφείο σε ηλικία οκτώ ετών σήμαινε ότι δεν είχα σχεδόν καμία αντίληψη της οικειότητας», γράφει στο εν λόγω βιβλίο.

Έχει επτά παιδιά από τρεις διαφορετικές συζύγους και την τέταρτη σύζυγό του την παντρεύτηκε νωρίτερα φέτος.