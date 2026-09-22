Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το εξιτήριο που έλαβε, έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες νοσηλείας, έκανε η ηθοποιός, Κριστίνα Άπλγκεϊτ, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία δίνει μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας από το 2021, είχε νοσηλευτεί από τον Μάρτιο. Σύμφωνα με το TMZ, στις αρχές Αυγούστου είχε επιστρέψει στο σπίτι της και η κατάστασή της ήταν καλή μετά τη μακρά περίοδο παραμονής της στο νοσοκομείο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα στο instagram, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ εμφανίστηκε ανανεωμένη και παρουσίασε στους διαδικτυακούς της φίλους τη νέα αλλαγή στην εμφάνισή της, δείχνοντας τα ξανθά μαλλιά που είχε βάψει.

«Φρέσκο χρώμα στα μαλλιά, νέο περίεργο σημαδάκι στο μάγουλό μου χαχα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Ευχαριστώ @davestanwell που φώτισες τη συννεφιασμένη μέρα μου. Σ’ αγαπώ και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εκεί έξω», συμπλήρωσε η ηθοποιός.