Για το διαζύγιό του, έναν χρόνο μετά τον γάμο του στο Μπαλί με την Παναγιώτα Δρασιούδη, μίλησε ο Γιάννης Λύρας μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός συνομίλησε με τη Χριστιάνα Κοχλατζή και αναφέρθηκε στη σχέση του με την Παναγιώτα Δρασιούδη, εξηγώντας τους λόγους που τους οδήγησαν στην απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Όπως ανέφερε, η διαφορά ηλικίας των 37 ετών μεταξύ τους ήταν ένας παράγοντας που με τον χρόνο άρχισε να επηρεάζει τη μεταξύ τους σχέση.

Ο Γιάννης Λύρας και η Παναγιώτα Δρασιούδη απέκτησαν την κόρη τους, Λευκοθέα, το 2018, αρκετά χρόνια πριν από τον γάμο τους. Παρά το γεγονός ότι η κοινή τους πορεία ως ζευγάρι ολοκληρώθηκε, οι δυο τους εξακολουθούν να διατηρούν καλές σχέσεις, έχοντας ως προτεραιότητα την κόρη τους.

«Η πιο μεγάλη αλλαγή στην προσωπική μου ζωή είναι ότι απέκτησα την κόρη μου. Ήταν ένα δώρο που μου έκανε η Παναγιώτα. Έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Η διαφορά μας είναι 37 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη διαφορά ηλικίας φάνηκε στη διάδραση και αρκετά σύντομα η σχέση κουράστηκε. Από τον περασμένο Δεκέμβριο είχαμε σχεδόν αποφασίσει ότι έχουμε διαφορά στις προσεγγίσεις για τα σημαντικά θέματα, όλα εκτός από την κόρη μας. Οπότε αρχίσαμε να μην έχουμε την αρμονία των απόψεων. Από εκεί ξεκίνησε. Ποτέ δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος γάμος. Είπαν οι οργανωτές εκεί και οι Μπαλινέζοι και οι Έλληνες που ήταν εκεί ότι ήταν το καλύτερο που έχουν δει ποτέ. Πραγματικά, αφοσιώθηκε η Παναγιώτα στην οργάνωσή του. Ήταν το δικό της όνειρο να γίνει εκεί ο γάμος γιατί εκεί έμεινε και έγκυος, αλλά ταυτόχρονα ήταν μεγάλη επιθυμία της κόρης μας. Όταν όμως τελειώσαμε από τον γάμο, φάνηκε ότι αυτός ο γάμος έγινε περισσότερο για το παιδί και για την Παναγιώτα, γιατί ήθελε να δει τον εαυτό της ντυμένο στα λευκά και εμένα επίσης. Και μετά συνεχίστηκαν τα προβλήματα της δυσαρμονίας της πνευματικής, ξαναλέω, όχι της διαβίωσης. Και είπαμε και οι δύο από τα Χριστούγεννα και μετά να ακολουθήσουμε διαφορετική κοινωνική ζωή», αποκάλυψε ο Γιάννης Λύρας.

«Ξέρετε τι λένε στο εμπορικό δίκαιο; Μην κάνεις ποτέ συμβόλαιο αν δεν έχεις προβλέψει τον χωρισμό με τον συνεταίρο σου, γιατί εκεί γίνονται όλα. Έχουμε και συνεπιμέλεια. Ένα άλλο δώρο που μου έκανε η Παναγιώτα πριν ακόμα παντρευτούμε ήταν ότι πριν γίνει ο νόμος της συνεπιμέλειας, μου είχε δώσει η ίδια την επιμέλεια συμβολαιογραφικά. Η καλύτερη λοιπόν συμβουλή που έχω να δώσω σε ζευγάρια που χωρίζουν, είναι να έχετε συνεπιμέλεια πάντα. Διότι η συνεπιμέλεια δεν είναι όπλο για να ταλαιπωρήσεις τον άλλον», τόνισε ο γνωστός πλαστικός χειρουργός.