Τη δική της θέση σχετικά με δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχει επισκεφθεί την κλινική στο Κολωνάκι, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλησε να δώσει η Ανθή Βούλγαρη το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου.

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναφέρθηκε δημόσια στο θέμα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις σχετικές πληροφορίες. Όπως ξεκαθάρισε, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11.

«Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και με την ευκαιρία να πω κάτι. Σας παρακαλώ, σταματήστε αυτά τα άρθρα που γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική. Αν είχα πάει, πιστέψτε με εκτός του ότι θα το είχα καταγγείλει αν καταλάβαινα ότι είναι παράνομο, θα το είχα πει κιόλας. Δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα», τόνισε η Ανθή Βούλγαρη.

«Το θέμα είναι ότι πήγαινε πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί διάσημοι γιατί πίστευαν ότι έτσι θα αποκτήσουν ευεξία και καλύτερη υγεία και ενέργεια. Βλέπεις, όμως, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του MEGA.