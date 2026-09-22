Έξι ημέρες δημόσιων αντιπαραθέσεων και αλληλοκατηγοριών έχουν προκαλέσει τα απομνημονεύματα του Τσαρλς Σπένσερ για την αδελφή του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, προτού ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα. Το «Swan Song: Diana, My Sister» έχει ήδη εκτοξευθεί στις λίστες των ευπώλητων, καθώς οι αποκαλύψεις του έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως το ερώτημα αν πρέπει να γίνουν πιστευτοί οι ισχυρισμοί του Σπένσερ για τη στάση του βασιλιά Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα ή η ασυνήθιστα έντονη διάψευση του Παλατιού.

Πέρα όμως από αυτήν την αντιπαράθεση, το βιβλίο παρουσιάζει μια πιο σύνθετη εικόνα της Νταϊάνα μέσα από τα μάτια του αδελφού της. Ο Σπένσερ περιγράφει μια στοργική και γενναιόδωρη γυναίκα, η οποία όμως βασανιζόταν από ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και την ανάγκη να νιώθει αποδεκτή και αγαπημένη. «Λαχταρούσε την αποδοχή, τον θαυμασμό, την καλοσύνη και –ίσως πάνω από όλα– την αγάπη», γράφει για την αδελφή του.

Ο ίδιος θυμάται τη δυσκολία του να βλέπει την Νταϊάνα, που ήταν μόλις 20 ετών όταν παντρεύτηκε και έγινε παγκόσμια σταρ, να μετατρέπεται σταδιακά σε δημόσιο πρόσωπο και στη συνέχεια σε μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Οι αποκαλύψεις που ξεχωρίζουν

Μεταξύ άλλων, ο Σπένσερ περιγράφει με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο τη μητριά του και της Νταϊάνα, Ρέιν Σπένσερ. Σύμφωνα με το βιβλίο, σε μια έντονη διαμάχη η Νταϊάνα την έσπρωξε από τη σκάλα στο Άλθορπ, αφού η Ρέιν φέρεται να της είχε πει ότι λυπόταν τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, επειδή παντρευόταν μια τόσο «ανόητη» γυναίκα.

Εντύπωση προκαλεί, επίσης, η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στη Μέγκαν Μαρκλ, παρά το γεγονός ότι ο Σπένσερ είχε ερωτηθεί σχετικά σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Το βιβλίο αναφέρει ακόμα ότι ένας «ανιψιός» ήθελε ο Σπένσερ να συμμετάσχει σε ντοκιμαντέρ για την Νταϊάνα, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει εικασίες για τα σχέδια του πρίγκιπα Χάρι ενόψει της 30ής επετείου από τον θάνατο της μητέρας του.

Ο Σπένσερ γράφει επίσης ότι η Νταϊάνα δεν συμπαθούσε τον πατέρα του Ντόντι Φαγιέντ, Μοχάμεντ, υποστηρίζοντας ότι εκείνος την είχε αγγίξει με χυδαίο τρόπο.

Ανάμεσα στις πιο προσωπικές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται οι προτιμήσεις της: αγαπούσε τη σειρά Crossroads, τη μουσική του Ντέιβιντ Μπόουι, είχε δει 16 φορές τη «Μελωδία της Ευτυχίας» και διάβαζε την Daily Mail.

Ο Σπένσερ αναφέρεται εκτενώς και στην κηδεία της αδελφής του. Αποκαλύπτει ότι στην πρόβα προσποιήθηκε πως είχε χάσει το αντίγραφο της ομιλίας του, ώστε κανείς να μην ακούσει εκ των προτέρων τις αιχμηρές αναφορές του στα μέσα ενημέρωσης και τη βασιλική οικογένεια. Μετά το ανελέητο κυνήγι της Νταϊάνα από τους παπαράτσι, υποστηρίζει ότι τηλεφώνησε προσωπικά σε αρχισυντάκτες ταμπλόιντ για να τους ζητήσει να μην παρευρεθούν στην κηδεία.

'Why did he put it in there?' Princess Diana's friend RICHARD KAY reveals the one exchange from Earl Spencer's explosive memoir that left him totally 'mystified' https://t.co/gkM9M92CjC — Daily Mail (@DailyMail) September 21, 2026

Η δύσκολη σχέση με τη βασιλική οικογένεια

Οι αναφορές στον Κάρολο είναι στην πλειονότητά τους αρνητικές, ενώ ο Σπένσερ παρουσιάζει τον τότε πρίγκιπα ως άνθρωπο που φέρεται να ένιωθε ζήλια για τη δημοτικότητα της συζύγου του.

Το βιβλίο περιλαμβάνει ακόμα έναν ισχυρισμό για συζήτηση σχετικά με το αν θα έπρεπε να διορθωθούν χειρουργικά τα αυτιά του Καρόλου, καθώς και την αναφορά ότι η Νταϊάνα πίστευε πως εκείνος ήταν ερωτευμένος με τον υπηρέτη του – κάτι που ο ίδιος ο Σπένσερ χαρακτηρίζει απίθανο.

Παράλληλα, περιγράφεται η περίεργη εγγύτητα των οικογενειών Σπένσερ και Ουίνδσορ: τα παιδιά τους συμμετείχαν στα ίδια πάρτι, χωρίς όμως οι οικογένειες να θεωρούνται πραγματικά ότι είχαν φιλία μεταξύ τους.

Ο Σπένσερ θυμάται, επίσης, την αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι στην κηδεία, περιγράφοντας πόσο «μικρός, αδύναμος και συντετριμμένος» φαινόταν πίσω από το φέρετρο της μητέρας του, όπως αναφέρει το BBC.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τελικά το βιβλίο δεν αφορά μόνο την Νταϊάνα, αλλά είναι και η προσπάθεια του μικρότερου αδελφού της να κατανοήσει μια οικογένεια, μια εποχή και έναν κόσμο που χάθηκαν. Και, όπως φαίνεται, ο τίτλος που έχει διαμορφώσει περισσότερο τη ζωή του δεν είναι αυτός του κόμη, αλλά εκείνος που κουβαλά μέχρι σήμερα: «ο αδελφός της Νταϊάνα».