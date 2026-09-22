Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει μια σκηνή από τη νέα ταινία «Bucking Fastard», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ορλάντο Μπλουμ μαζί με τις αδελφές Ρούνι και Κέιτ Μάρα. Η σκηνή, που περιλαμβάνει ένα ερωτικό τρίο μεταξύ των τριών χαρακτήρων, σχολιάστηκε έντονα από θεατές στα social media, με αρκετούς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, όπως σημειώνει το Page Six.

Οι χρήστες του Reddit μοιράστηκαν τις απόψεις τους μετά τις δηλώσεις του Ορλάντο Μπλουμ στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία, όπου ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη ερωτική σκηνή της ταινίας.

Orlando Bloom’s threesome scene with real-life sisters Rooney and Kate Mara ripped as ‘appalling’ and ‘disgusting’ https://t.co/R9WAhSGWdi pic.twitter.com/OIcQ4L3cXf — Page Six (@PageSix) September 21, 2026

«Αυτό είναι απαράδεκτο και αηδιαστικό!», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν πως η επιλογή της συγκεκριμένης σκηνής ήταν «περίεργη» και πως δυσκολεύονται να καταλάβουν γιατί οι δύο αδελφές δέχτηκαν να συμμετάσχουν. «Αυτό είναι απλώς περίεργο», ανέφερε ένας ακόμη χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Είμαι σοκαρισμένος που θα το έκαναν πραγματικά. Απλώς παράξενο».

Ωστόσο, υπήρχαν και θεατές που υπερασπίστηκαν την επιλογή των ηθοποιών, τονίζοντας πως πρόκειται για μια κινηματογραφική ερμηνεία και πως όλοι οι συμμετέχοντες είναι ενήλικες. «Είναι υποκριτική. Είναι όλοι ενήλικες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε πως η ταινία βασίζεται σε πραγματική ιστορία και επομένως η σκηνή εντάσσεται στο πλαίσιο της αφήγησης.

Ο Ορλάντο Μπλουμ μίλησε για την ερωτική σκηνή

Ο 49χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στη σκηνή στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, περιγράφοντάς την ως μια «πολύ ειλικρινή στιγμή» που δημιουργήθηκε από κοινού με τη Ρούνι Μάρα και την Κέιτ Μάρα.

Στην ταινία, ο Ορλάντο Μπλουμ υποδύεται τον Γκάρεθ Μαλρούνι, έναν άνδρα που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο δίδυμες αδελφές, τη Τζόαν και τη Ζαν Χόλμπρουκ, τους ρόλους των οποίων υποδύονται η Ρούνι Μάρα και η Κέιτ Μάρα. «Υπάρχει μια απλότητα στους χαρακτήρες και στις σαρκικές τους επιθυμίες, αλλά και μια αθωότητα στις αδελφές», ανέφερε ο ηθοποιός, μιλώντας για τη δυναμική της σκηνής.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτσογκ, ο οποίος εξήγησε πως σε ορισμένες στιγμές ένας σκηνοθέτης πρέπει να κάνει πίσω και να αφήσει τους ηθοποιούς να δημιουργήσουν. Ο Γερμανός σκηνοθέτης, 84 ετών, περιέγραψε τη σκηνή ως μια στιγμή που απαιτούσε φυσικότητα και ανέφερε πως είχε πει στον Μπλουμ ότι σε τέτοιες περιστάσεις δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες. Ο Χέρτσογκ χαρακτήρισε τη σκηνή «όμορφη», σημειώνοντας πως διαθέτει «γοητεία και βάθος».

Η ταινία «Bucking Fastard» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας στις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία ευρείας κινηματογραφικής κυκλοφορίας της.