Η Σίντι Κρόφορντ προσπαθεί να διαχειριστεί τη μεγάλη απώλεια του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο θάνατος του μοναχογιού της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένειά του, με ανθρώπους από το στενό τους περιβάλλον να περιγράφουν τον ανείπωτο πόνο που βιώνει η διάσημη μητέρα του.

«Ήταν πολύ δεμένοι», ανέφερε πηγή στο Page Six, εξηγώντας πως η εικόνα που παρουσίαζαν η Σίντι Κρόφορντ και τα παιδιά της δημόσια δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά αντανακλούσε την πραγματική τους σχέση. Όπως σημείωσε, η Σίντι, η κόρη της Κάια και ο Πρίσλεϊ αποτελούσαν μια πολύ δεμένη οικογένεια, με την απώλεια του νεαρού μοντέλου να έχει προκαλέσει τεράστιο σοκ.

‘Devastated’ Cindy Crawford is ‘beyond gutted’ over tragic death of son Presley: ‘Every parent’s worst nightmare’ https://t.co/nARCq9kMqi pic.twitter.com/Jl3dn0myAP — Page Six (@PageSix) September 21, 2026

Σύμφωνα με δεύτερη πηγή, η Σίντι Κρόφορντ είναι «απαρηγόρητη» και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την τραγική εξέλιξη. «Αυτό είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού και η οικογένεια ακόμη προσπαθεί να επεξεργαστεί όλα όσα συνέβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μάχη του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τον εθισμό και η προσπάθεια για μια νέα αρχή

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ φέρεται να πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών, μετά την επέμβαση αστυνομικών σε κέντρο αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, στις 20 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα δημοσιεύματα, είχε εισαχθεί για θεραπεία το ίδιο Σαββατοκύριακο που άφησε την τελευταία του πνοή. Η οικογένειά του, μέσω εκπροσώπου της, ζήτησε «ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου».

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος είχε ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας του στον χώρο του μόντελινγκ, είχε μιλήσει ανοιχτά τα προηγούμενα χρόνια για τις προσωπικές του δυσκολίες. Το 2018 είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μετά από έλεγχο στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ την επόμενη χρονιά δεν αμφισβήτησε την κατηγορία και τέθηκε υπό επιτήρηση για τρία χρόνια.

Παράλληλα, είχε αναφερθεί δημόσια στη μάχη του με τον εθισμό στα οπιοειδή, αλλά και στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, μεταξύ των οποίων και η κατάθλιψη, την οποία είχε χαρακτηρίσει ως «δουλειά 24 ώρες το 24ωρο».

Τον Μάρτιο, ο Πρίσλεϊ είχε μοιραστεί στα social media στιγμές από ένα ταξίδι του στο Μεξικό, όπου προσπαθούσε να επικεντρωθεί στην αποκατάστασή του. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου είχε αναφέρει ότι έλαβε ιμπογκαΐνη, μια ψυχοδραστική ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί από ορισμένους ανθρώπους στην προσπάθειά τους να παραμείνουν μακριά από ουσίες. Η μητέρα του είχε σχολιάσει τότε: «Είσαι πολεμιστής! Περπάτα μέσα από τη φωτιά για να βρεις τον εαυτό σου. Τόσο περήφανη!».

Άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας ανέφεραν πως η Σίντι Κρόφορντ ήταν πάντα δίπλα στα παιδιά της και είχε ενεργό ρόλο στη ζωή τόσο του Πρίσλεϊ όσο και της Κάια Γκέρμπερ. «Η Σίντι ήταν εξαιρετικά παρούσα σε όλα όταν μεγάλωναν η Κάια και ο Πρίσλεϊ», δήλωσε πηγή, σημειώνοντας πως δεν έχανε σχολικές εκδηλώσεις και φρόντιζε πάντα να βρίσκεται κοντά τους.

«Είμαι σίγουρη ότι η Σίντι θα φρόντιζε το παιδί της να πάει στην καλύτερη κλινική αποτοξίνωσης. Αυτός ήταν ο τύπος της μητέρας που ήταν. Ήταν τόσο ενεργή σε όλα για εκείνους», ανέφερε η ίδια πηγή.

Τον Ιούλιο, η Σίντι Κρόφορντ είχε τιμήσει τα 27α γενέθλια του γιου της, δημοσιεύοντας στο Instagram δύο φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία. «Είμαι τόσο περήφανη για τον άντρα που έχεις γίνει, αλλά πάντα θα σε βλέπω ως το μικρό μου αγόρι! Σε αγαπώ», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Η απώλεια του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και τον στενό του κύκλο. Άνθρωποι που τον γνώριζαν από μικρό περιγράφουν πως ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και πως η απουσία του έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό. «Ολόκληρη η παρέα των φίλων του είναι συντετριμμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή.

Την ίδια ώρα οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, με την αστυνομία της Σάντα Μόνικα να εξετάζει το ενδεχόμενο υπερβολικής δόσης ως πιθανή αιτία θανάτου. Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.