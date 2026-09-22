Το Athénée συμμετέχει στην πρώτη διοργάνωση του ARTROVE, μιας νέας καλλιτεχνικής διαδρομής που, με αφορμή τη φθινοπωρινή ισημερία, μεταμορφώνει την εμβληματική εμπορική περιοχή της Βουκουρεστίου σε έναν σύγχρονο προορισμό τέχνης.

Τα εγκαίνια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν απόψε, 22 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 18:30 έως τις 21:00, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026.

Για τρεις εβδομάδες, έντεκα από τα πιο αναγνωρίσιμα luxury brands της περιοχής της Βουκουρεστίου θα συνεργαστούν με εννέα σύγχρονες ελληνικές γκαλερί, παρουσιάζοντας ειδικά επιμελημένες εικαστικές παρεμβάσεις Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών.

Έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και design θα ενταχθούν προσωρινά στους χώρους των boutiques, μεταμορφώνοντάς τες σε κομψούς, εφήμερους εκθεσιακούς χώρους. Μέσα από αυτή τη μοναδική συνύπαρξη δημιουργείται ένας σύγχρονος διάλογος ανάμεσα στην τέχνη, την υψηλή αισθητική και την πολυτέλεια.

Στο πλαίσιο του ARTROVE, το Athénée παρουσιάζει έργα του Αλέξανδρου Βασμουλάκη, σε συνεργασία με την Benias Gallery, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει μια ξεχωριστή εικαστική εμπειρία μέσα στον εμβληματικό χώρο του.

Η Tatiana Gecmen-Waldek, ιδρύτρια του ARTROVE, καθώς και όλοι οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Δήμο Αθηναίων και την Panas Group για την πολύτιμη υποστήριξή τους.

Athénée

Πανεπιστημίου 9 & Βουκουρεστίου, Αθήνα

Εγκαίνια: 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:30–21:00

Διάρκεια: 22 Σεπτεμβρίου – 9 Οκτωβρίου 2026