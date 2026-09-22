Νέο τοπίο διαμορφώνεται για τα ζώδια σήμερα, καθώς η είσοδος του Ήλιου στον Ζυγό εγκαινιάζει τη φθινοπωρινή περίοδο, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις διαπροσωπικές σχέσεις και την αναζήτηση αρμονίας. Παράλληλα, οι αστρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι η διέλευση που πραγματοποιεί η Σελήνη στον Υδροχόο, συναντώντας τον Κρόνο και τον Δία, επιβάλλει αυξημένη υπευθυνότητα και ώριμη σκέψη.

Κριός

Το να θέλεις περισσότερα από τη ζωή σου δεν αρκεί πλέον για να προχωρήσεις. Για τον Κριό, η σημερινή ημέρα ζητά να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα τις φιλοδοξίες του και να δει ποια βήματα μπορούν πραγματικά να τον οδηγήσουν στον στόχο του.

Η Σελήνη στον Υδροχόο σε καλεί να αφήσεις στην άκρη την ανάγκη για άμεση αναγνώριση και να εξετάσεις αν χρειάζεσαι περισσότερη εμπειρία, γνώση ή τη βοήθεια ενός ανθρώπου που μπορεί να σε κατευθύνει. Μην προσπαθείς να γνωρίζεις τα πάντα. Άνοιξε τον κύκλο των επαφών σου και άκου όσα μπορούν να σου φανούν χρήσιμα.

Το βράδυ, ο Ήλιος περνά στον Ζυγό και το ενδιαφέρον σου στρέφεται περισσότερο στην αγάπη και στις προσωπικές σχέσεις. Οι επόμενες εβδομάδες μπορούν να σε κάνουν να δεις διαφορετικά όσα θέλεις να μοιραστείς με έναν άνθρωπο.

Ταύρος

Μερικά σχέδια χρειάζονται περισσότερο χρόνο και κυρίως σταθερότητα για να αποκτήσουν πραγματική βάση. Ο Ταύρος καλείται σήμερα να κοιτάξει τους σημαντικούς στόχους του και να αναρωτηθεί τι πρέπει να κάνει ο ίδιος για να τους φέρει πιο κοντά.

Η Σελήνη στον Υδροχόο με τον Κρόνο ευνοεί τον ρεαλιστικό σχεδιασμό και την ανάληψη ευθυνών. Η επιμονή και η διάθεση να μάθεις καινούργια πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ σου. Απόψε, με τον Ήλιο στον Ζυγό, αυξάνονται οι απαιτήσεις στην εργασία, μαζί όμως και οι πιθανότητες να εμφανιστούν νέες δυνατότητες.

Φρόντισε να μη γεμίσεις την ημέρα σου τόσο ώστε να χάσεις την ισορροπία σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια στο σπίτι, ζήτησέ την από την οικογένεια όταν η Σελήνη βρεθεί απέναντι από τον Δία. Τα οικονομικά σου χρειάζονται επίσης έναν νέο έλεγχο.

Δίδυμοι

Μια απόφαση που μέχρι τώρα έμοιαζε υπερβολικά τολμηρή μπορεί να αρχίσει να φαίνεται πιο διαχειρίσιμη. Οι Δίδυμοι έχουν σήμερα την ευκαιρία να κινηθούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αρκεί να μην παραβλέψουν τις συνέπειες των επιλογών τους.

Η συνάντηση της Σελήνης στον Υδροχόο με τον Κρόνο ενισχύει την ανάγκη για αποφασιστικότητα, αλλά παράλληλα ζητά σωστό υπολογισμό του ρίσκου. Πριν κάνεις το επόμενο βήμα, εξέτασε τι μπορεί να πάει διαφορετικά από όσο υπολογίζεις.

Η είσοδος του Ήλιου στον Ζυγό απόψε ευνοεί τη δημιουργικότητα, τα χόμπι και τα προσωπικά σχέδια που έχουν μείνει στην άκρη. Επένδυσε ξανά σε κάτι που σε γεμίζει και σου δίνει κίνητρο. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Δία αργότερα μπορεί να σε κάνει πιο ονειροπόλο, γι’ αυτό άφησε χώρο και για μια ευχή πριν κλείσει η ημέρα.

Καρκίνος

Αν περιμένεις κάποιον άλλον να αναγνωρίσει την αξία σου, ίσως χρειάζεται να πάρεις εσύ πρώτος θέση. Ο Καρκίνος καλείται σήμερα να γίνει πιο διεκδικητικός, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική του πορεία.

Η Σελήνη στον Υδροχόο και ο Κρόνος φέρνουν στην επιφάνεια καταστάσεις στις οποίες μπορεί να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις πάρει όσα σου αναλογούν. Αν έχεις αφήσει άλλους να αποφασίζουν για σένα, τώρα χρειάζεται να εκφράσεις καθαρά τι θέλεις.

Δεν χρειάζεται να γίνεις κάποιος άλλος για να διεκδικήσεις μια ευκαιρία. Χρειάζεται όμως μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Το βράδυ, ο Ήλιος περνά στον Ζυγό και σε κάνει να αναζητάς περισσότερη ηρεμία στο σπίτι και χρόνο με την οικογένεια. Παράλληλα, η αντίθεση της Σελήνης με τον Δία σε καλεί να ξαναδείς τους οικονομικούς σου στόχους.

Λέων

Οι σωστοί άνθρωποι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επόμενη κίνησή σου. Για τον Λέοντα, η σημερινή ημέρα αφορά τόσο τις προσωπικές φιλοδοξίες όσο και τις σχέσεις που μπορούν να προσφέρουν γνώση, εμπειρία ή πρακτική βοήθεια.

Με τη Σελήνη στον Υδροχόο να συναντά τον Κρόνο, ίσως αισθανθείς ότι ο χρόνος για ορισμένες ευκαιρίες περιορίζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινηθείς βιαστικά. Αντίθετα, χρειάζεται να οργανώσεις καλύτερα την πορεία σου και να αποκτήσεις τα εφόδια που θα σε κάνουν πιο ανταγωνιστικό.

Ένας μέντορας ή ένα πρόσωπο που εμπιστεύεσαι μπορεί να σου δώσει την ώθηση που χρειάζεσαι. Απόψε, ο Ήλιος περνά στον Ζυγό, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για μάθηση, νέες εμπειρίες και διεύρυνση των οριζόντων σου. Συνέχισε να προχωράς χωρίς να θεωρήσεις ότι έχεις φτάσει ήδη στον προορισμό σου.

Παρθένος

Μια σχέση που δεν λειτουργεί όπως θα ήθελες χρειάζεται ξεκάθαρη συζήτηση. Ο Παρθένος έχει σήμερα την ευκαιρία να βάλει σε τάξη ζητήματα που αφορούν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική του ζωή, αρκεί να είναι έτοιμος να ακούσει και όσα μπορεί να μην του αρέσουν.

Η Σελήνη στον Υδροχόο σε συνδυασμό με τον Κρόνο ευνοεί την ειλικρινή επικοινωνία. Μίλησε χωρίς υπεκφυγές, αλλά άφησε χώρο και στην άλλη πλευρά να εκφράσει τη δική της θέση. Κάποιες παρατηρήσεις μπορεί να σου δείξουν τι χρειάζεται βελτίωση.

Καθώς ο Ήλιος περνά στον Ζυγό απόψε, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στα χρήματα, στις προσωπικές αξίες και σε όσα θέλεις να δημιουργήσεις το επόμενο διάστημα. Πριν γεμίσεις ξανά το πρόγραμμά σου με υποχρεώσεις, σκέψου τι πραγματικά θέλεις να πετύχεις τις επόμενες εβδομάδες.

Ζυγός

Ο Ήλιος περνά απόψε στο ζώδιό σου και αλλάζει τη δική σου αφετηρία για τις επόμενες εβδομάδες. Πριν όμως προχωρήσεις στα καινούργια, ο Ζυγός χρειάζεται να εξετάσει τι λειτουργεί ήδη στη ζωή του και τι χρειάζεται αλλαγή.

Η Σελήνη στον Υδροχόο με τον Κρόνο στρέφει την προσοχή στις ερωτικές σχέσεις και στα δημιουργικά σχέδια. Ίσως χρειάζεται να βάλεις διαφορετικά όρια ή να αλλάξεις ορισμένους κανόνες που μέχρι σήμερα θεωρούσες δεδομένους. Δεν είναι απαραίτητο να συνεχίζεις μια κατάσταση μόνο και μόνο επειδή έτσι έχει συνηθίσει το περιβάλλον σου.

Η είσοδος του Ήλιου στο ζώδιό σου ανοίγει έναν νέο προσωπικό κύκλο. Ξεκαθάρισε τι θέλεις και ποια σχέδια θέλεις να υπηρετήσεις. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Δία μπορεί να φέρει περισσότερη προσοχή από ανθρώπους γύρω σου, κάτι που μπορείς να αξιοποιήσεις και για να παρουσιάσεις καλύτερα τη δουλειά ή τις ιδέες σου.

Σκορπιός

Οι υποχρεώσεις μπορεί να αυξάνονται, όμως ο Σκορπιός δεν μπορεί να αγνοεί επ’ αόριστον τις προσωπικές του ανάγκες. Η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει ότι η φροντίδα του εαυτού σου πρέπει να παραμένει μέσα στο πρόγραμμα, ακόμη κι όταν οι επαγγελματικές απαιτήσεις μεγαλώνουν.

Η Σελήνη στον Υδροχόο και ο Κρόνος σε κάνουν να συνειδητοποιήσεις πόσο εύκολα παραμερίζεις την ξεκούραση όταν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αν αγνοείς συστηματικά τα σημάδια κόπωσης, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να σταματήσεις περισσότερο από όσο υπολόγιζες.

Ο Ήλιος περνά στον Ζυγό απόψε και φέρνει διάθεση για πιο ήσυχα βράδια, ξεκούραση και περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Μπορείς να ανανεώσεις τον χώρο σου με μικρές αλλαγές που ταιριάζουν στην εποχή. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Δία ευνοεί περισσότερο την εσωτερική ανασύνταξη.

Τοξότης

Η μεγάλη ποικιλία ιδεών είναι πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να γίνει πρόβλημα όταν όλα ζητούν ταυτόχρονα την προσοχή σου. Ο Τοξότης χρειάζεται σήμερα να ξεχωρίσει ποια σχέδια έχουν πραγματικές προοπτικές και ποια μπορούν να περιμένουν.

Η Σελήνη στον Υδροχόο συναντά τον Κρόνο και σε βάζει σε διαδικασία πιο αυστηρής αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων στόχων σου. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις τις φιλοδοξίες σου. Χρειάζεται να επιλέξεις πού θα διαθέσεις τον χρόνο και την ενέργειά σου.

Απόψε, ο Ήλιος περνά στον Ζυγό, φέρνοντας στο προσκήνιο τις φιλίες, τις συνεργασίες και τη σημασία του ανθρώπινου δικτύου. Νέες γνωριμίες μπορούν να αποκτήσουν αξία το επόμενο διάστημα. Αν νιώθεις ότι έχεις μπερδέψει τα επόμενα βήματα, λίγη απομόνωση και διαλογισμός μπορούν να σε βοηθήσουν να τα ξεκαθαρίσεις.

Αιγόκερως

Η σταθερότητα παραμένει σημαντική για τον Αιγόκερω, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσεις κάθε τι καινούργιο. Η Σελήνη στον Υδροχόο με τον Κρόνο ενισχύει την ανάγκη σου για γνώριμες συνθήκες, ενώ παράλληλα μπορεί να γεννηθεί η επιθυμία να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό.

Δεν χρειάζεται να ανατρέψεις την καθημερινότητά σου. Ένα νέο φαγητό, μια διαφορετική γεύση, ένα άγνωστο υλικό ή ακόμη και μια μικρή αλλαγή στις συνήθειές σου μπορεί να είναι αρκετή για να σπάσει τη μονοτονία.

Απόψε, ο Ήλιος περνά στον Ζυγό και ξεκινά για σένα μια περίοδος μεγαλύτερης επαγγελματικής κινητικότητας. Η εξέλιξη χρειάζεται παράλληλα ισορροπία, ώστε η προσπάθεια να έχει διάρκεια. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Δία στρέφει την προσοχή σε οικονομικές επιλογές και σε κινήσεις που χρειάζονται προνοητικότητα.

Υδροχόος

Η σημερινή ημέρα σε βάζει σε θέση να μιλήσεις για όσα θεωρείς σημαντικά. Για τον Υδροχόο, η παρουσία της Σελήνης στο ζώδιό του και η όψη της με τον Κρόνο ενισχύουν την ανάγκη να πάρει μέρος σε συζητήσεις που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία του.

Μπορεί να συναντήσεις αντιρρήσεις ή ανθρώπους που θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τη στάση σου. Το ζητούμενο είναι να παραμείνεις ψύχραιμος και να στηρίξεις τη θέση σου με πρακτικά επιχειρήματα, χωρίς να παρασυρθείς σε αντιπαράθεση.

Καθώς ο Ήλιος περνά στον Ζυγό, ανοίγεται μπροστά σου μια περίοδος με περισσότερες δυνατότητες για μάθηση, μετακινήσεις, επαφές και διεύρυνση οριζόντων. Αργότερα, όταν η Σελήνη βρεθεί απέναντι από τον Δία, επικοινώνησε με ένα πρόσωπο με το οποίο μοιράζεστε κοινούς στόχους και εξετάστε πώς μπορείτε να στηρίξετε ο ένας τον άλλον.

Ιχθύες

Δεν χρειάζεται κάθε όνειρο να γίνει άμεσα πράξη. Οι Ιχθύες έχουν σήμερα την ευκαιρία να ξεχωρίσουν ποιες επιθυμίες μπορούν να στηριχθούν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ποιες χρειάζονται περισσότερο χρόνο.

Η Σελήνη στον Υδροχόο σε συνδυασμό με τον Κρόνο ζητά περισσότερη οργάνωση. Απομακρύνσου από ό,τι αποσπά την προσοχή σου, βάλε σε σειρά τα επόμενα βήματα και σκέψου τι χρειάζεται να κάνεις για να φτάσεις εκεί που θέλεις. Η διαίσθησή σου μπορεί να σε βοηθήσει, όμως η προσπάθεια παραμένει απαραίτητη.

Απόψε, με τον Ήλιο στον Ζυγό, έχεις την ευκαιρία να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που σε εξαντλούν και να αναζητήσεις περισσότερη προσωπική δύναμη. Όταν η Σελήνη σχηματίσει αντίθεση με τον Δία, έλεγξε αν έχεις φορτωθεί περισσότερες υποχρεώσεις από όσες μπορείς να διαχειριστείς και κάνε τις απαραίτητες αλλαγές.