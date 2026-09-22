Η Νταϊάνα είχε ήδη αποφασίσει να βάλει τέλος στον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο όταν κάθισε απέναντι από τον αδελφό της, Τσαρλς Σπένσερ, σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου. Εκεί, σύμφωνα με όσα γράφει ο 9ος κόμης Σπένσερ στο νέο του βιβλίο, του ανακοίνωσε ότι θα προχωρούσε σε διαζύγιο και του μίλησε για έναν από τους λόγους που, όπως του είχε εξηγήσει, είχαν οδηγήσει τη σχέση τους σε αδιέξοδο.

Η συνομιλία καταγράφεται στο Swan Song: Diana, My Sister, τα απομνημονεύματα που ο Σπένσερ αφιερώνει στην αδελφή του και στα οποία περιγράφει για πρώτη φορά τόσο εκτενώς τη δική του πλευρά της ιστορίας της.

Ο ίδιος θυμάται ένα γεύμα στο San Lorenzo του Λονδίνου, όπου η Νταϊάνα και εκείνος χρησιμοποιούσαν τα προσωπικά χαϊδευτικά τους, Duch και Carlos. Όπως γράφει, εκείνη κοίταξε προς το τραπέζι και του είπε: «Carlos, πρόκειται να πάρω διαζύγιο».

Η ανακοίνωση τον αιφνιδίασε, παρότι γνώριζε ότι ο γάμος της αδελφής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. «Έμεινα σιωπηλός για λίγο. Ήξερα ότι τα πράγματα ήταν άσχημα, αλλά όχι τόσο άσχημα», γράφει ο Σπένσερ.

Της απάντησε ότι είχε τη στήριξή του, αλλά εξέφρασε έναν διαφορετικό φόβο. «Λοιπόν, Duch», της είπε, «φυσικά έχεις την πλήρη στήριξή μου… Ξέρω ότι θα το έχεις σκεφτεί πολύ καλά. Αλλά η βασική μου ανησυχία είναι ο κόσμος. Φοβάμαι ότι δεν θα σου το συγχωρήσει. Έχουν πιστέψει σε ένα παραμύθι και νομίζω ότι μπορεί, άδικα, να σε κατηγορήσουν ότι κατέστρεψες τη φαντασίωσή τους».

Σύμφωνα με την αφήγησή του, η Νταϊάνα τον κοίταξε και του αποκάλυψε: «Αλλά, Carlos, ο σύζυγός μου είναι ερωτευμένος με τον προσωπικό του υπηρέτη».

Ο Σπένσερ περιγράφει την αντίδρασή του αμέσως μετά: «Κατάπια δύσκολα». Και συνέχισε: «Λοιπόν, υποθέτω ότι σε αυτή την περίπτωση πραγματικά δεν έχεις επιλογή».

Ο αδελφός της Νταϊάνα διευκρινίζει ότι εκείνη δεν του είπε ποτέ ποιο μέλος του προσωπικού εννοούσε. «Δεν είχε σημασία: το τέλος του γάμου της και των ονείρων της είχε», γράφει.

Ο Κάρολος με τον Μάικλ Φόσετ, τον επί χρόνια στενό συνεργάτη του. Ο Τσαρλς Σπένσερ δεν κατονομάζει τον υπηρέτη που, σύμφωνα με την αφήγησή του, ανέφερε η Νταϊάνα, ωστόσο βρετανικά δημοσιεύματα συνδέουν την αναφορά αυτή με τον Φόσετ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται.

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Τι καταγράφει ο Σπένσερ για τον γάμο της Νταϊάνα

Στο βιβλίο του, ο Σπένσερ επιχειρεί να παρουσιάσει τη δική του καταγραφή όσων του είχε εκμυστηρευτεί η αδελφή του για τη σχέση της με τον Κάρολο. Τονίζει μάλιστα ότι δεν γράφει για να αποφανθεί σχετικά με το ποιος είχε δίκιο.

«Δεν είμαι τόσο υποκριτής ώστε να κρίνω ή να επικρίνω τον γάμο οποιουδήποτε άλλου. Απλώς καταγράφω το πώς αισθανόταν η αδελφή μου και δεν αξιολογώ αν είχε δίκιο ή όχι», σημειώνει.

Όπως αναφέρει, η Νταϊάνα τού είχε πει ότι τα προβλήματα στον γάμο τους εμφανίστηκαν από τα πρώτα χρόνια. «Μου είπε ότι τα πράγματα έγιναν πράγματι πολύ δύσκολα στον γάμο από νωρίς και είμαι βέβαιος ότι και οι δύο σύζυγοι απελπίζονταν ο ένας με τον άλλον κατά περιόδους», γράφει.

Στη δική της περιγραφή, ο Κάρολος ήταν κάποιες φορές υπερβολικά απορροφημένος από τις υποχρεώσεις του και άλλες ιδιαίτερα επικριτικός απέναντί της. Ο Σπένσερ γράφει ότι η αδελφή του αισθανόταν πως ο σύζυγός της θα προτιμούσε να είχε απέναντί του μια γυναίκα μεγαλύτερη σε ηλικία και διαφορετική ως προς τον χαρακτήρα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Κάρολος σχολίαζε το βάρος της και παρενέβαινε στις επιλογές της σχετικά με τα ρούχα και τα ενδιαφέροντά της. Ο ίδιος εκτιμά πως τέτοιες συμπεριφορές «εκλαμβάνονταν ως μομφές από μια νεαρή σύζυγο που αισθανόταν ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε».

Ο Σπένσερ επιστρέφει επίσης στην ημέρα του γάμου της αδελφής του. Θυμάται τη Νταϊάνα να κάθεται μόνη και σιωπηλή το πρωί της τελετής, χωρίς τότε να γνωρίζει τι είχε προηγηθεί.

Πολύ αργότερα, όπως γράφει, έμαθε ότι η Νταϊάνα είχε εκμυστηρευτεί σε στενή φίλη της πως ο μελλοντικός σύζυγός της τής είχε μιλήσει την προηγούμενη ημέρα για τα συναισθήματά του απέναντί της. «Ο μέλλων σύζυγός της τής είχε πει την προηγούμενη ημέρα ότι έπρεπε να γνωρίζει πως ήταν πολύ χαρούμενος που την παντρευόταν, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν ερωτευμένος μαζί της», αναφέρει.

Οι παλιότερες φήμες για τον Κάρολο

Η αναφορά της Νταϊάνα στον προσωπικό υπηρέτη επαναφέρει στο προσκήνιο μια υπόθεση για την οποία είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το 2003 είχαν διατυπωθεί ισχυρισμοί από πρώην μέλος του προσωπικού της βασιλικής οικογένειας σχετικά με ένα υποτιθέμενο περιστατικό που αφορούσε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και μέλος του προσωπικού του. Σύμφωνα με το CBS News, πρώην συνεργάτης του Κάρολου είχε τότε εξασφαλίσει δικαστική απόφαση που εμπόδιζε τη Mail on Sunday να δημοσιεύσει την επίμαχη ιστορία, την οποία θεωρούσε δυσφημιστική.

Ο τότε ιδιωτικός γραμματέας του Καρόλου, σερ Μάικλ Πιτ, είχε κάνει μια ασυνήθιστα σαφή δημόσια διάψευση. «Ο ισχυρισμός αρχίζει να θεωρείται κοινή γνώση και υπάρχει πολλή εικασία και υπονοούμενα γύρω από αυτόν. Γι’ αυτό θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές, παρότι δεν μπορώ να αναφερθώ στις λεπτομέρειες του ισχυρισμού, ότι είναι εντελώς αναληθής και στερείται οποιασδήποτε βάσης», είχε δηλώσει, σύμφωνα με το CBS News.

Την ίδια περίοδο, ένας ακόμη πρώην υπηρέτης, ο Σάιμον Σολάρι, είχε μιλήσει δημόσια υπερασπιζόμενος τον Κάρολο.

Η νέα ματιά του Τσαρλς Σπένσερ στην αδελφή του

Το Swan Song: Diana, My Sister παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα και αποτελεί την πρώτη εκτενή προσωπική αφήγηση του Τσαρλς Σπένσερ για τη ζωή της αδελφής του. Το βιβλίο που κυκλοφορεί σήμερα, έρχεται καθώς πλησιάζει η 30ή επέτειος από τον θάνατο της Νταϊάνα.

Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι αποφάσισε να γράψει το βιβλίο ύστερα από πολλές προτάσεις για συνεντεύξεις και συζητήσεις γύρω από την αδελφή του.

«Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πω την αλήθεια για την Νταϊάνα από την οπτική του αδελφού της, όπως ακριβώς προσπάθησα να κάνω όταν μίλησα στην κηδεία της», είχε δηλώσει ο Σπένσερ σε δελτίο Τύπου. «Όπως και στον επικήδειο λόγο μου, θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Νταϊάνα και να το κάνω με έναν ανοιχτά θετικό τρόπο».

Μετά την ολοκλήρωση της ηχογράφησης του audiobook, ο Σπένσερ αναφέρθηκε ξανά στο βιβλίο μέσω Instagram, χαρακτηρίζοντάς το «το πιο προσωπικό» έργο που έχει γράψει.

«Στην ουσία, πρόκειται για έναν απλό φόρο τιμής ενός αδελφού σε μια εξαιρετική αδελφή», έγραψε. «Όταν ολοκλήρωσα την ηχογράφηση, σκέφτηκα: “Αυτό ακριβώς ήθελα και χρειαζόμουν να πω, και νομίζω ότι εκείνη θα ενέκρινε κάθε λέξη”».

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν σχολίασε το συγκεκριμένο απόσπασμα, σύμφωνα με την PEOPLE. Ωστόσο, μία ημέρα νωρίτερα είχε εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με άλλο σημείο του βιβλίου, στο οποίο ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι ο Κάρολος τού είχε πει, λίγο μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, «θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα».

Στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του Παλατιού αναφερόταν: «Παρότι, ως θέμα αρχής, δεν σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότης έχει επίγνωση ότι ο πόνος της αδελφικής απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να διαμορφώσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».