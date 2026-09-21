Στην πρεμιέρα του «Happy Day» προβλήθηκαν δηλώσεις της Μαρίνας Σταυράκη, η οποία ρωτήθηκε για το σχόλιο που είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες κάτω από ανάρτηση του πρώην συζύγου της, Γιώργου Πατούλη.

Η Μαρίνα Σταυράκη είχε γράψει χαρακτηριστικά «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;», με αφορμή ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη για τα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια. Μιλώντας τώρα στην κάμερα της εκπομπής του Alpha, ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για το σχόλιό της, το οποίο χαρακτήρισε πολιτικό, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει την απάντηση του πρώην συζύγου της.

«Ποτέ δεν μετανιώνω για αυτό το οποίο επιλέγω να πράξω. Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο το οποίο νομίζω πως πέρασε κάποιο μήνυμα και όποιοι κατάλαβαν κατάλαβαν. Φυσικά δεν με χάκαραν και δεν μετανιώνω για το σχόλιο που έκανα», συμπλήρωσε στη συνέχεια για το σχόλιο που έκανε στον Γιώργο Πατούλη.

Όταν ο δημοσιογράφος την ενημέρωσε για την απάντηση του πρώην συζύγου της, εκείνη απάντησε: «Δεν με αφορά τι είπε, μην κουράζεσαι».