Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου μοιράζονται το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα μέσα από τα social media. Αν και στην αρχή της σχέσης τους προτιμούσαν να κρατούν χαμηλό προφίλ, τους τελευταίους μήνες οι κοινές τους εμφανίσεις και αναρτήσεις έχουν γίνει πιο συχνές.

Το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια τη Ρία Ελληνίδου. Η τραγουδίστρια εμφανίζεται χαλαρή στον καναπέ, κοιτάζοντας το κινητό της, ενώ ακριβώς δίπλα της βρίσκεται ένα φίδι. Η ίδια δείχνει ιδιαίτερα άνετη με την παρουσία του, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε πως το αποκαλούν «Κλέαρχο».

Η ασυνήθιστη αυτή εικόνα ήταν αρκετή για να τραβήξει την προσοχή, καθώς η Ρία Ελληνίδου φαίνεται απόλυτα εξοικειωμένη με τον ιδιαίτερο… συγκάτοικό της.