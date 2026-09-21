Η Αθηνά Οικονομάκου έχει έντονη παρουσία στα social media εδώ και πολλά χρόνια. Μπήκε στο Instagram το 2013 και σήμερα ο λογαριασμός της μετρά 1,1 εκατομμύρια followers, ενώ μέσα στα χρόνια έχει συνεργαστεί με γνωστά ελληνικά και διεθνή brands.

Μπορεί το Instagram να είναι μια πλατφόρμα που γνωρίζει πολύ καλά, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με το TikTok. Όπως αποκάλυψε σε νέο βίντεό της, δεν το χρησιμοποιεί συχνά και ανεβάζει κυρίως βίντεο που θεωρεί πιο διασκεδαστικά και ταιριαστά στο ύφος της πλατφόρμας. Αυτό που την προβλημάτισε, όμως, ήταν τα πολλά αρνητικά σχόλια που βλέπει κάτω από διάφορα βίντεο. Έτσι, θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για την τοξικότητα που, όπως είπε, παρατηρεί στο TikTok.

«Έχω μια ερώτηση να σας κάνω εδώ στο TikTok, γιατί εγώ δεν το πολυχρησιμοποιώ. Όταν θεωρώ ότι κάποιο βιντεάκι είναι λίγο fun και ταιριάζει στην πλατφόρμα, το ανεβάζω. Ωστόσο, γιατί τόση τοξικότητα εδώ μέσα, ρε παιδιά; Τι σας συμβαίνει; Ό,τι προφίλ και να έχω δει, ό,τι βίντεο και να έχω δει, το 80% από κάτω είναι ό,τι να ’ναι τα σχόλια. Ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Και όλα με αρνητικό πρόσημο. Γιατί; Δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε; Δεν βαριέστε; Νομίζετε ότι κάνετε κακό στους άλλους; Στον εαυτό σας κάνετε κακό. Εμένα και να το γράψεις, δεν θα με πειράξει. Εγώ τη ζωή μου θα τη συνεχίσω. Εσύ που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, τι έχεις στο μυαλό σου;», αναρωτήθηκε η Αθηνά Οικονομάκου.