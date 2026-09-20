Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! και στον Αστέρη Κασιμάτη για την εμφάνισή του, αποδίδοντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά που έχει διατηρήσει με τα χρόνια στο DNA του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, παρά την ηλικία του, τα μαλλιά του δεν έχουν ακόμη ασπρίσει, κάτι που, όπως εξήγησε, συνέβαινε και στους γονείς του.

«Είναι πράγματα που ελέγχουμε και άλλα που δεν ελέγχουμε. Ότι είμαι 51 και δεν έχουν ασπρίσει ακόμα τα μαλλιά μου, είναι καθαρά θέμα DNA. Έτσι ήταν και οι γονείς μου», είπε ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά που κληρονομεί, σημειώνοντας πως η εμφάνιση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη διατροφή και τον τρόπο ζωής.

«Είναι στο χέρι του καθενός το πώς διαχειρίζεται το DNA του. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που κάνουν διατροφή, δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, και δεν έχουν την εικόνα ενός πολύ νεότερου ανθρώπου. Και άλλοι που πίνουν και καπνίζουν, μπορεί να δείχνουν αρκετά χρόνια νεότεροι», ανέφερε.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε και για το σώμα του, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει αντιμετωπίσει σημαντικές αυξομειώσεις στο βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν έχω εμμονή με το βάρος μου. Το σώμα μου είναι ίδιο σχεδόν 30 χρόνια. Ποτέ δεν είχα αυξομειώσεις στο βάρος μου. Ούτε έκανα ποτέ δίαιτα», δήλωσε.