Η Μαριάννα Κιμούλη, κόρη του Γιώργου Κιμούλη και της Μαρίας Δαμανάκη, είναι η πρωταγωνίστρια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα».

Η όμορφη ηθοποιός την Κυριακή (20.09.2026) έκλεισε τα 32 της χρόνια και ευχαρίστησε με ένα βίντεο από την παιδική της ηλικία τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές τους. Τα γενέθλια της Μαριάννας Κιμούλη συνέπεσαν φέτος με την πρεμιέρα του πολλά υποσχόμενου σίριαλ, στο οποίο ενώνει τις δυνάμεις της με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Αντώνη Μυριαγκό.

«One year older. Σας ευχαριστώ όλους για τις τόσες ήδη όμορφες ευχές!

Υ.Γ. Σήμερα στις 21:00 (λίγο πιο ψηλή, με τα ίδια μυαλά) πρεμιέρα στο MEGA, Δύο μαύρα πουκάμισα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαριάννα Κιμούλη.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», κάνει απόψε τη μεγάλη της πρεμιέρα στις 21:00 με διπλό επεισόδιο. Η σειρά είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου και η ιστορία θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Κρήτη.

Εκεί ξετυλίγεται ένα καθηλωτικό δράμα με κεντρικούς ήρωες τον Μανούσο και τον Σήφη. Οι δυο τους μεγάλωσαν σαν αδέλφια, όμως η φιλία τους δοκιμάζεται σκληρά όταν μια γυναίκα μπαίνει ανάμεσά τους και ανατρέπει τις ισορροπίες.