Στο πνεύμα της φθινοπωρινής ισημερίας, η Αθήνα υποδέχεται το πρώτο ARTROVE όπου η τέχνη φλερτάρει με την μόδα μεταμορφώνοντας το κέντρο της πόλης σε έναν σύγχρονο προορισμό έκφρασης.

Εμπνευσμένο από την Tatiana Gecmen-Waldek, art director και curator, το ARTROVE συστήνει έναν νέο τρόπο αναβίωσης της πόλης , εκείνον που προσκαλεί τους επισκέπτες να περιπλανηθούν στην περιοχή της Βουκουρεστίου και μέσα από αυτή την εξερεύνηση, να ανακαλύψουν τη σύγχρονη τέχνη πέρα από τα όρια μιας παραδοσιακής γκαλερί.

Εμπνευσμένο από την φιγούρα του flaneur – περιπλανητή- το ARTROVE αγκαλιάζει την περιέργεια, την κίνηση και την απόλαυση του περίπατου στην πόλη, όπως έγραφαν οι ποιητές Charles Baudelaire και Guillaume Apollinaire.

Για τρεις εβδομάδες έντεκα από τα πιο αναγνωρίσιμα luxury brands της περιοχής της Βουκουρεστίου, θα συνεργαστούν με εννέα σύγχρονες ελληνικές γκαλερί, παρουσιάζοντας ειδικά επιμελημένες εικαστικές παρεμβάσεις Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών.

Ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, installations και βίντεο θα κοσμούν προσωρινά τα εκάστοτε καταστήματα τους, μετατρέποντάς τα σε κομψούς, εφήμερους εκθεσιακούς χώρους, δημιουργώντας έναν πρωτόγνωρο διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τη δεξιοτεχνία, την πολυτέλεια και, φυσικά, την μόδα. Το κάθε collab, αναπτύσσεται μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο, το οποίο ενθαρρύνει αυθεντικές συναντήσεις μεταξύ καλλιτεχνών, γκαλερί και brands δίνοντας νέα πνοή στον αστικό ιστό της Αθήνας.

Η έναρξη του ARTROVE με μουσική, ποίηση και σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση

Το ARTROVE ξεκινά δυναμικά την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με εγκαίνια σε όλους τους συμμετέχοντες χώρους, προσκαλώντας τους λάτρεις της τέχνης και της μόδας, τους επισκέπτες της πόλης, αλλά και το ευρύτερο κοινό να γνωρίσουν την Αθήνα μέσα από μια νέα πολιτιστική οπτική.

Το πρόγραμμα της βραδιάς συνδυάζει μουσική, χορό, ποίηση και σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία:

18:30 | Athénée

Η εκδήλωση θα ανοίξει με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, παρουσία της κ. Ρωξάνης Μπέη, Προέδρου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

19:15–19:30 | Βουκουρεστίου 9

Θα ακολουθήσει το Soul Art, μια μουσικοχορευτική performance που συνδυάζει κίνηση, ήχο και καλλιτεχνική έκφραση.

20:00–21:00 | Βουκουρεστίου 1

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με live poetry performance από την Alexcia Panay, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο διάλογο ανάμεσα στην ποίηση, την τέχνη και τον αστικό χώρο.

Η τέχνη ως δύναμη ανανέωσης της πόλης

Το ARTROVE αναδεικνύει τη συνεργασία ως δημιουργική δύναμη. Επιλεγμένες βιτρίνες στη περιοχή της Βουκουρεστίου μετατρέπονται σε πολιτιστικούς προορισμούς όπου κάθε περίπατος είναι μια ευκαιρία καλλιτεχνικής ανακάλυψης.

Η Tatiana Gecmen-Waldek

Με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε Μιλάνο, Παρίσι, Βερολίνο, Λονδίνο, Λισαβόνα και Αθήνα, η ιδρύτρια του ARTROVE, Tatiana Gecmen-Waldek, έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή επαγγελματική πορεία στο σημείο όπου συναντώνται η σύγχρονη τέχνη και η πολυτέλεια.

Έχει αναπτύξει στρατηγικές πολιτιστικής τοποθέτησης για διεθνή brands, ενώ παράλληλα επιμελείται εκθέσεις, καλλιτεχνικά residencies, αναθέσεις έργων δημόσιας τέχνης και διεπιστημονικές συνεργασίες.

Στο portfolio της περιλαμβάνονται projects με κορυφαία διεθνή ονόματα, όπως οι Giorgio Armani, Etro, Cartier, Roger Vivier και Joali Maldives, μεταξύ άλλων.

Το ARTROVE αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο για την πολιτιστική ζωή της Αθήνας, φέρνοντας στην πόλη ένα διεθνές format εμπνευσμένο από επιτυχημένες πρωτοβουλίες που ενεργοποιούν ολόκληρες πόλεις μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό, ενώ παράλληλα συνομιλεί με τη σύγχρονη δημιουργική αναγέννηση της ίδιας της Αθήνας.

Με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Panas Group.

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