Η Μάιλι Σάιρους μίλησε για τη «γνήσια» και «αυθεντική» νονά της, Ντόλι Πάρτον, μετά τον θάνατο της σούπερ σταρ της κάντρι μουσικής σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, βραβευμένη με Grammy, αναφερόταν συχνά στη «βασίλισσα της κάντρι» ως μια εξαιρετικά σημαντική προσωπικότητα στη ζωή της.

Κατά τη διάρκεια συμμετοχής της στην εκπομπή του Ζέιν Λόου στο Apple Music, η Μάιλι Σάιρους αναφέρθηκε στην απώλεια της Ντόλι Πάρτον και δήλωσε: «Παρ’ όλο που ήμασταν τόσο διαφορετικές, αυτό ακριβώς ήταν που μας έκανε ιδανικές τη μία για την άλλη. Εκείνη το γνώριζε αυτό και το γνωρίζω κι εγώ».

Η Μάιλι Σάιρους έγινε διάσημη από τη σειρά του Disney Channel «Hannah Montana», η οποία αφορούσε μια μαθήτρια λυκείου με ένα alter ego ποπ σταρ, ενώ η Πάρτον υποδυόταν τη θεία της, Ντόλι, στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά.

Ερμήνευσαν επίσης αρκετά ντουέτα μαζί, συμπεριλαμβανομένης διασκευής του «Wrecking Ball» για το ροκ άλμπουμ της Ντόλι Πάρτον με τίτλο «Rockstar» (2023).

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια σύγκρινε τον εαυτό της με την Πάρτον δηλώνοντας: «Είναι γνωστή για το τεχνητό, το ψεύτικο. Τα μαλλιά, το μακιγιάζ… Όλο αυτό το θέαμα. Όμως, υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού της που πιστεύω ότι ελκύει τους πάντες: το πόσο αληθινή και αυθεντική είναι».

Εξήγησε επίσης ότι «ένα μεγάλο μέρος της ζωής της περιστρεφόταν γύρω από μια περσόνα» και αναφέρθηκε στα πέντε χρόνια που πέρασε γυρίζοντας τη σειρά «Hannah Montana» κατά την εφηβεία της.

«Νομίζω ότι ο τρόπος που μπορώ να το αντιμετωπίζω -ότι δηλαδή μπορείς να έχεις μια περσόνα και ταυτόχρονα να παραμένεις ο εαυτός σου- οφείλεται στο ότι είχα τη Ντόλι» είπε η Σάιρους.

Η Μάιλι Σάιρους ανέφερε επίσης στον Λόου για το πώς η τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής την ενθάρρυνε να χρησιμοποιεί τη μουσική της ως μέσο «διαφυγής».