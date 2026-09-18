Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι είναι επίσημα γονείς δύο παιδιών. Το διάσημο ζευγάρι επιβεβαίωσε ότι υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του, ένα αγοράκι, σύμφωνα με το Just Jared.

«Γεια σου μικρούλη!», έγραψε η διάσημη ηθοποιός στη λεζάντα της κοινής τους ανάρτησης στο Instagram, την οποία συνόδευσε με ένα τρυφερό στιγμιότυπο όπου διακρίνονται τα χέρια του ζευγαριού, του μωρού και της κόρης τους. Στην εικόνα η σταρ ξεχωρίζει, φορώντας ένα λαμπερό δαχτυλίδι που σχηματίζει τη λέξη «μαμά».

Η επιβεβαίωση έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά από δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να προχωρά στην απόκτηση του δεύτερου παιδιού του μέσω υιοθεσίας. Σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, η Μπράουν είχε ανακοινώσει ότι είχαν αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο και την πρώτη τους κόρη.

«Αυτό το καλοκαίρι καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα. Και κάπως έτσι γίναμε τρεις» είχε γράψει σε ανάρτησή της τον Αύγουστο του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» είχε αφήσει να εννοηθεί η επέκταση της οικογένειάς της από τις 7 Σεπτεμβρίου, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από ένα οικογενειακό ταξίδι στην οροσειρά των Δολομιτών στην Ιταλία, όπου σε ένα από τα βίντεο η ίδια κρατούσε στην αγκαλιά την κόρη της, ενώ ο Μπον Τζόβι περπατούσε δίπλα τους, έχοντας ένα μάρσιπο με μωρό.

Το ζευγάρι κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν έχει αποκαλύψει το όνομα της κόρης του ούτε και το πρόσωπό της.