Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν έκαναν μια ιδιαίτερα τρυφερή εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, «Heart of the Beast».

Το ζευγάρι εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, με τον 62χρονο ηθοποιό και την 33χρονη σύντροφό του να κρατιούνται από το χέρι μπροστά στις κάμερες.

Ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος στην ταινία υποδύεται έναν πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων, επέλεξε ένα στρατιωτικού τύπου look, φορώντας κοστούμι παραλλαγής, ακολουθώντας το ύφος του ρόλου του.

Brad Pitt and Ines de Ramon look loved-up at Heart of the Beast premiere… after ANOTHER of his kids with Angelina Jolie dropped his name https://t.co/ERA2e3wMIb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 17, 2026

Η εμφάνιση του ζευγαριού και η σχέση τους

Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με ένα λαδί μπλουζάκι, ένα μενταγιόν που θύμιζε στρατιωτική ταυτότητα, γκρι σουέντ παπούτσια και γυαλιά ηλίου σε στυλ aviator.

Η Ινές ντε Ραμόν κινήθηκε σε μια εντελώς διαφορετική αισθητική επιλογή, φορώντας ένα ανοιχτό ροζ φόρεμα με λευκές λεπτομέρειες από δαντέλα, το οποίο συνδύασε με λευκά παπούτσια.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η σχεδιάστρια κοσμημάτων, η οποία μεγάλωσε στην Ελβετία ενώ η οικογένειά της κατάγεται από την Ισπανία, συνδέθηκε για πρώτη φορά με τον Μπραντ Πιτ στα τέλη του 2022. Οι δυο τους έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στην πρεμιέρα της ταινίας «Babylon» τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς, αν και δεν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί.

Στις αρχές του 2024 φέρεται να μετακόμισαν μαζί και έκτοτε εμφανίζονται συχνά σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Η νέα ταινία «Heart of the Beast»

Στη νέα του ταινία, ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Τζέιμς Μπέλμοντ, έναν συνταξιούχο αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων, ο οποίος ταξιδεύει μαζί με τον πρώην σκύλο μάχης του, τον Όντιν.

Όταν το αεροπλάνο τους συντρίβεται στην απομονωμένη άγρια φύση της Αλάσκας, οι δύο τους επιβιώνουν, όμως καλούνται να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, περιμένοντας να διασωθούν.

Η πρεμιέρα είχε έντονο στρατιωτικό χαρακτήρα, με τον Πιτ να επιλέγει ένα σύνολο που παρέπεμπε στον χαρακτήρα του και στην ατμόσφαιρα της ταινίας.

Η νέα εξέλιξη με τον γιο του από την Αντζελίνα Τζολί

Η εμφάνιση του ζευγαριού ήρθε λίγες ημέρες μετά τη νέα εξέλιξη στην προσωπική ζωή του Μπραντ Πιτ, καθώς ο γιος του με την Αντζελίνα Τζολί, Μάντοξ, προχώρησε νομικά στην αλλαγή του ονόματός του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δικαστής του Λος Άντζελες ενέκρινε το αίτημά του να αφαιρεθεί το επώνυμο «Πιτ», με το νέο του όνομα να είναι πλέον Μάντοξ Τσιβάν Τζολί.

Ο Μάντοξ ακολούθησε την αδελφή του, Σιλό, η οποία είχε επίσης ζητήσει να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και άλλα παιδιά του πρώην ζευγαριού έχουν σταματήσει ανεπίσημα να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο επώνυμο.

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί είχαν σχέση για 12 χρόνια και παντρεύτηκαν το 2014, πριν χωρίσουν το 2016. Το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε το 2024, ενώ οι δύο ηθοποιοί συνεχίζουν να βρίσκονται σε νομική διαμάχη για την κοινή τους περιουσία, μεταξύ άλλων και για το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval.