Η Νίκολα Κόκλαν απόλαυσε μια ρομαντική απόδραση στην Κύπρο με τον σύντροφό της, Τζέικ Νταν, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές τους.

Η 39χρονη ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά «Bridgerton», ταξίδεψε μαζί με τον 26χρονο αγαπημένο της στο πολυτελές πεντάστερο «Anassa Resort», όπου πέρασαν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα επαγγελματικά τους προγράμματα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, η Νίκολα Κόκλαν πόζαρε με μαύρο μαγιό φόρεμα, ενώ σε άλλη φωτογραφία εμφανίστηκε με λευκό μαγιό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Πέρασα μια εβδομάδα στο @anassa_resort και ποιος ήξερε ότι 7 ημέρες δίπλα στην πισίνα, διαβάζοντας βιβλία, τρώγοντας νόστιμο φαγητό και χαλαρώνοντας σε ένα όμορφο ξενοδοχείο θα ήταν τόσο καλές για το σώμα και την ψυχή σου; Δεν είναι όλοι αρκετά γενναίοι για να το πουν, αλλά εγώ θα το κάνω! Ειλικρινά όμως, ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη».

Η σχέση της με τον Τζέικ Νταν

Η Νίκολα Κόκλαν και ο Τζέικ Νταν είναι μαζί από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους λίγους μήνες αργότερα. Η ηθοποιός είχε κάνει επίσημη αναφορά στον σύντροφό της τον Φεβρουάριο του 2025, όταν του ευχήθηκε μέσω Instagram για τα 25α γενέθλιά του.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω της φίλης και συμπρωταγωνίστριας της Νίκολα στη σειρά «Derry Girls», Λουίζα Χάρλαντ. Μετά από μήνες που κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι δυο τους επιβεβαίωσαν τον δεσμό τους όταν εθεάθησαν να επιστρέφουν χέρι-χέρι από έξοδο σε παμπ στο βόρειο Λονδίνο. Άτομα από το περιβάλλον τους έχουν αναφέρει πως είναι πολύ δεμένοι και απολαμβάνουν τον χρόνο που περνούν μαζί, παρά τις απαιτήσεις της δουλειάς τους.

Ο Τζέικ Νταν αποφοίτησε από τη Guildhall School of Music and Drama το 2023 και έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και η σειρά «Renegade Nell» της Disney, στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τη Λουίζα Χάρλαντ.

Η σχέση της Νίκολα Κόκλαν με τα social media

Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι συχνά διαγράφει τις εφαρμογές από το κινητό της, καθώς θεωρεί ότι έχουν αρνητική επίδραση πάνω της.

Όπως έχει δηλώσει, χρησιμοποιεί το Instagram κυρίως για επαγγελματικούς λόγους και πολλές φορές το κατεβάζει μόνο για να κάνει κάποια ανάρτηση και στη συνέχεια το διαγράφει ξανά.