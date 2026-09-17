Η Τζένιφερ Λόπεζ τράβηξε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα με την εμφάνισή της, καθώς εθεάθη να αποχωρεί από γυμναστήριο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Η 57χρονη τραγουδίστρια επέλεξε για την έξοδό της ένα εφαρμοστό καφέ ολόσωμο αθλητικό σύνολο με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο ανέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της. Συνδύασε το look με λευκά ογκώδη αθλητικά παπούτσια, λευκές κάλτσες και μεγάλα γυαλιά ηλίου με κόκκινους φακούς.

Jennifer Lopez, 57, flaunts jaw-dropping figure in skintight workout gear while leaving gym in Santa Monica https://t.co/6bFIOfUGzW — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2026

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει εμφανιστεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα με αθλητικά σύνολα που αναδεικνύουν τη φυσική της κατάσταση, όπως σημειώνει η Daily Mail. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε φωτογραφηθεί ξανά καθ’ οδόν προς το γυμναστήριο, φορώντας ολόσωμη φόρμα.

Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σημασία της συνέπειας στη γυμναστική και στη διατροφή, εξηγώντας πως η καλή φυσική κατάσταση απαιτεί καθημερινή προσπάθεια. «Ξέρεις ότι θα είσαι μπροστά στην κάμερα. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος… στο γυμναστήριο και τρώγοντας σωστά», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Extra τον Ιούνιο. «Έχει να κάνει με το να τρως υγιεινά και τα σωστά πράγματα, να γυμνάζεσαι και να είσαι συνεπής. Τα λέω αυτά συνέχεια», είχε προσθέσει.

Η τραγουδίστρια έχει αναφέρει επίσης ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προπόνηση με βάρη, προκειμένου να διατηρεί τη μυϊκή της δύναμη. Όπως είχε εξηγήσει στο CBS Mornings, πλέον επιλέγει μια πιο «έξυπνη» προσέγγιση στη γυμναστική. «Εγώ και οι προπονητές μου το σκεφτόμαστε πολύ αυτό. Είναι σαν να έχω 40 λεπτά για εσένα τώρα και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο, και αυτό κάνουμε», είχε πει.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει τονίσει ακόμη ότι η ενδυνάμωση των μυών γίνεται όλο και πιο σημαντική όσο περνούν τα χρόνια. «Σηκώνω βαριά βάρη, κάνω πολλά βάρη τώρα, γιατί όσο μεγαλώνεις χρειάζεται να ξεκινήσεις να το κάνεις αυτό από τα 30 σου», είχε δηλώσει.

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα

Η νέα εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ έρχεται σε μια περίοδο με έντονη επαγγελματική δραστηριότητα για τη σταρ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το πρόγραμμά της περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια μεγάλη συνεργασία με τον οίκο Dolce & Gabbana, προετοιμασίες για διεθνή περιοδεία, αλλά και την προώθηση νέων κινηματογραφικών projects.

Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι άνθρωποι από το περιβάλλον της ανησυχούν μήπως η έντονη επαγγελματική της δραστηριότητα την οδηγήσει σε εξάντληση. Η περίοδος αυτή ακολουθεί τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ, αλλά και τη νέα φάση στη ζωή των παιδιών της, καθώς τα δίδυμα παιδιά της ξεκίνησαν τις σπουδές τους.

Η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν για μια δύσκολη περίοδο το 2002, όταν, όπως είχε περιγράψει, η υπερβολική πίεση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις είχε επηρεάσει την ψυχική και σωματική της κατάσταση. «Υπήρχε μια περίοδος που ήμουν πολύ κουρασμένη και έκανα μουσική και ταινίες και τόσα πολλά πράγματα. Υπέφερα από έλλειψη ύπνου», είχε αναφέρει, προσθέτοντας ότι είχε φτάσει σε σημείο να «παγώσει» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ταινίας.