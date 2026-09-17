Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για τη συγκίνηση που ένιωσε όταν συνόδευσε την κόρη του Μάγια, στην εκκλησία την ημέρα του γάμου της.

Σύμφωνα με το People, η Μάγια Χοκ παντρεύτηκε τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό της τον διάσημο πατέρα της.

«Μερικές από τις πιο βαθιές στιγμές της ζωής σου είναι και οι πιο συνηθισμένες» εξομολογήθηκε ο Ίθαν Χοκ στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle» προσθέτοντας: «Είναι πραγματικά απλό: η μεγαλύτερη κόρη σου παντρεύεται. Βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που η ανθρωπότητα ζει εδώ και αιώνες. Κι όμως, νιώθεις την καρδιά σου να ραγίζει».

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός ο οποίος έχει αποκτήσει τη Μάγια και τον 24χρονο Λίβον με την Ούμα Θέρμαν, καθώς και την 18χρονη Κλεμεντίν και τη 15χρονη Ιντιάνα με τη σύζυγό του Ράιαν Χοκ, παραδέχτηκε ότι είχε φανταστεί διαφορετικά τη μεγάλη ημέρα της κόρης του.

«Το πραγματικά μυστηριώδες κομμάτι είναι ότι πίστευα πως θα ήταν συγκινητικό επειδή θα αποτελούσε μια μεγάλη στιγμή σύνδεσης ανάμεσα στους δυο μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνη σκεφτόταν μόνο τον γαμπρό» σημείωσε. «Και αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο, το δυνατό σημείο της στιγμής. Εσύ κοιτάς πίσω στην παιδική της ηλικία και στα χρόνια που τη μεγάλωνες. Εκείνη κοιτάζει μπροστά, στη ζωή της. Είναι σωστό, είναι όπως πρέπει να είναι και πονάει λίγο», συμπλήρωσε.

Η Μάγια, η οποία ακολούθησε τα βήματα των διάσημων γονιών της, έκανε το υποκριτικό της ντεμπούτο με τον ρόλο της Ρόμπιν στη δημοφιλή σειρά «Stranger Things», πριν περάσει στη μεγάλη οθόνη. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό τον περασμένο Μάρτιο, είχε δηλώσει πως οι γονείς της τη δίδαξαν να κινείται στη βιομηχανία του θεάματος με «ευγένεια και ευγνωμοσύνη».