Μια σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έκανε η Σιένα Μίλερ, έχοντας στο πλευρό της την 14χρονη κόρη της, Μάρλοου.

Η 44χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» μαζί με την κόρη της στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας σειράς «War», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Odeon Luxe Leicester Square στο Λονδίνο.

Η Σιένα Μίλερ, η οποία είναι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, εμφανίζεται σπάνια σε δημόσιες εκδηλώσεις μαζί με τη Μάρλοου, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη στιγμή ιδιαίτερα ξεχωριστή.

Η Μάρλοου είναι η κόρη που απέκτησε η ηθοποιός με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τομ Στάριτζ.

Ο Τομ Στάριτζ με τη Σιένα Μίλερ

Η Σιένα Μίλερ έχει αποκτήσει επίσης δύο ακόμη παιδιά με τον σύντροφό της, Όλι Γκριν: μια κόρη που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και έναν γιο που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2026.

Η Σιένα Μίλερ και o Όλι Γκριν

Η εμφάνιση μητέρας και κόρης τράβηξε τα βλέμματα, με τη Μάρλοου να συνοδεύει τη μητέρα της σε μια από τις σημαντικές επαγγελματικές στιγμές της.