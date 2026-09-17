Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου ήταν ο Λάκης Τζορντανέλλι, ο οποίος μίλησε για την επαγγελματική του διαδρομή, αλλά και για προσωπικά θέματα.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, ο τραγουδιστής θέλησε να αλλάξουν οι ρόλοι και έκανε ο ίδιος κάποιες ερωτήσεις στη Μαρία Ηλιάκη.

Με αφορμή τη συζήτηση για την οικογένεια, τη ρώτησε αν έχει παντρευτεί. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη 5 ετών, δηλώνοντας: «Παντρεύτηκα και έχω μια κόρη 5 ετών. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη». Στη συνέχεια, ο Λάκης Τζορντανέλλι τη ρώτησε αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποκτήσει και δεύτερο παιδί. «Δεν ξέρω αν θα έκανα δεύτερο παιδί, γιατί μην κοιτάς που φαίνομαι τόσο νέα, είμαι 49 ετών», απάντησε η παρουσιάστρια.

Η αποκάλυψη της ηλικίας της προκάλεσε έκπληξη στον τραγουδιστή, ο οποίος δεν έκρυψε την αντίδρασή του, καθώς όπως φάνηκε δεν περίμενε ότι η παρουσιάστρια είναι 49 ετών. «Δεν σου φαίνεται καθόλου!», σχολίασε ο ίδιος κάνοντας τον σταυρό του.

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