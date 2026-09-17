Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισε στο κοινό του ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος, παρά την αναβολή της συναυλίας του λόγω της κακοκαιρίας, ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε a cappella μέσα στη βροχή.

Ο τραγουδιστής είχε προγραμματισμένη εμφάνιση το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο, όμως οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τελικά να πραγματοποιηθεί η συναυλία. Παρότι οι πόρτες του θεάτρου άνοιξαν κανονικά και οι θεατές είχαν ήδη πάρει τις θέσεις τους, η έντονη βροχόπτωση οδήγησε στην απόφαση της αναβολής.

Με τη βροχή να συνεχίζεται, ο Γιάννης Κότσιρας βγήκε στη σκηνή και ενημέρωσε ο ίδιος το κοινό για την εξέλιξη. Πριν αποχωρήσει, όμως, θέλησε να ευχαριστήσει όσους είχαν βρεθεί εκεί, ερμηνεύοντας χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το τραγούδι «Τσιγάρο». Οι θεατές, κρατώντας ανοιχτές τις ομπρέλες τους, παρακολούθησαν τη συγκινητική στιγμή, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα social media.